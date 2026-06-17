ФСБ: в трех регионах задержали пособников спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих предполагаемых пособников спецслужб Украины. Они планировали диверсионно-террористические акты в стране, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии спецслужбы, теракты готовили в отношении военнослужащих, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам СВО. У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство на основе взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства. В их телефонах также якобы нашли переписку с «украинскими кураторами».

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Какие-либо подробности о фигурантах в пресс-релизе ЦОС не приводятся.