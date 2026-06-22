Италия поддержала интерес Германии к проекту GCAP по созданию истребителей

Италия не против того, чтобы Германия присоединилась к проекту по созданию истребителей Global Combat Air Programme (GCAP). Об этом заявил в интервью Financial Times (FT) генеральный директор итальянской оборонной компании Leonardo Лоренцо Мариани. Речь идет о совместном оборонном проекте, который был запущен Италией, Великобританией и Японией в 2022 году.

Интерес Германии к GCAP возник после прекращения несколько недель назад другого оборонного проекта — германо-французской программы разработки истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). После этого Германия заявила о намерении создать новый проект или присоединиться к уже существующему.

Проект GCAP создан в 2022 году. В учрежденном для его реализации СП Edgewing участвуют британская BAe Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries. В июне этого года к проекту в качестве наблюдателя присоединилась Канада. Предполагается, что создаваемый в рамках проекта истребитель будет превосходить по своим характеристикам все современные модели, в том числе сможет эффективно бороться с БПЛА. Планируется, что самолет поступит на вооружение в 2035 году. Запуск прототипа самолёта намечен на 2027 год. В апреле Италия, Великобритания и Япония подписали первый контракт в рамках GCAP.

Сейчас военные инженеры трех стран работают над созданием сверхманевренного стелс-истребителя, который должен стать «командным центром», управляющий дронами и объединяющий данные со всех датчиков в реальном времени. Компании BAE Systems, Leonardo и JAIEC заняты созданием фюзеляжа, Rolls-Royce, Avio Aero и IHI — двигателя, Mitsubishi Electric и Leonardo — электроники. Великобритания заложила 12 млрд на следующие 10 лет, бюджеты других стран не раскрываются.

Господин Мариани отметил, что присоединение Германии может отсрочить реализацию проекта, но принесет долгосрочные преимущества, так как такие разработки требуют больших инвестиций. «Еще один партнер с деньгами и промышленными компетенциями был бы полезен»,— заявил он.

Яна Рождественская