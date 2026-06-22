В Петербурге зафиксировали самый низкий уровень бедности в стране

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по минимальной доле населения, живущего за чертой бедности. Такие данные представлены в рейтинге РИА Новости о доходах населения по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург стал лидером среди регионов России по минимальной доле населения за чертой бедности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербург стал лидером среди регионов России по минимальной доле населения за чертой бедности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке аналитиков, за чертой бедности в Северной столице находится 3,2% жителей — это самый низкий показатель среди всех субъектов страны.

В число регионов с наиболее низкой долей населения с доходами ниже установленного уровня также вошли Татарстан и Чукотский автономный округ, где показатель не превышает 3,3%. Следующие позиции заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%) и Москва (3,8%).

По данным Росстата, в среднем по России по итогам 2025 года за чертой бедности находились 6,7% населения. Это на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим годом.

В Ленинградской области показатель составил 4,6%, сократившись за год на 0,6 процентного пункта.

При этом лидерами общего рейтинга доходов населения стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа — там медианный доход позволяет приобрести почти четыре условных набора товаров и услуг. Самые низкие показатели зафиксированы в Туве и Ингушетии, где также отмечается наиболее высокая доля населения за чертой бедности.

Матвей Николаев