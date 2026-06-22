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В Петербурге зафиксировали самый низкий уровень бедности в стране

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по минимальной доле населения, живущего за чертой бедности. Такие данные представлены в рейтинге РИА Новости о доходах населения по итогам 2025 года.

Петербург стал лидером среди регионов России по минимальной доле населения за чертой бедности

Петербург стал лидером среди регионов России по минимальной доле населения за чертой бедности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербург стал лидером среди регионов России по минимальной доле населения за чертой бедности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке аналитиков, за чертой бедности в Северной столице находится 3,2% жителей — это самый низкий показатель среди всех субъектов страны.

В число регионов с наиболее низкой долей населения с доходами ниже установленного уровня также вошли Татарстан и Чукотский автономный округ, где показатель не превышает 3,3%. Следующие позиции заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%) и Москва (3,8%).

По данным Росстата, в среднем по России по итогам 2025 года за чертой бедности находились 6,7% населения. Это на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим годом.

В Ленинградской области показатель составил 4,6%, сократившись за год на 0,6 процентного пункта.

При этом лидерами общего рейтинга доходов населения стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа — там медианный доход позволяет приобрести почти четыре условных набора товаров и услуг. Самые низкие показатели зафиксированы в Туве и Ингушетии, где также отмечается наиболее высокая доля населения за чертой бедности.

Матвей Николаев

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