Кузбасс будет привлекать бизнес из других регионов с помощью налоговых льгот

Руководство Кемеровской области стимулирует малый бизнес из других регионов переносить свою деятельность в Кузбасс. Губернатор Илья Середюк направит в законодательное собрание законопроект о налоговой поддержке предпринимателей, которые примут такое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

«В рамках инициативы планируется снизить ставки по упрощенной системе налогообложения. Ставка по системе “доходы минус расходы” будет снижена с 15% до 7,5%, а по системе “доходы” — с 6% до 2%»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации правительства области.

По словам губернатора Ильи Середюка, эта мера вызвана необходимостью поддерживать «дополнительные точки роста» в условиях кризиса угольной отрасли. Предполагается, что льгота будет предоставлена тем субъектам предпринимательства, которые перерегистрировались в Кузбассе с 1 января 2026 года. При этом отмечается, что предприниматели должны заниматься определенными видами деятельности, среди которых транспортные услуги, строительство зданий, IT-сфера и др.

Ранее заксобрание Кемеровской области сообщало о том, что к концу 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе увеличилось на 5% по сравнению с 2024 годом и достигло 75,4 тыс. Число самозанятых граждан выросло на 32% — до 187 тыс. человек.

Валерий Лавский