На стройке в Петербурге выявили 15 иностранных работников без разрешений

В Санкт-Петербурге сотрудники миграционной службы совместно со спецполком ГУ МВД провели проверку на строительной площадке жилого комплекса на Полюстровском проспекте. Целью рейда стало выявление нарушений миграционного законодательства среди работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция провела миграционный рейд на стройплощадке на Полюстровском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Полиция провела миграционный рейд на стройплощадке на Полюстровском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки правоохранители установили личности 63 иностранных граждан. У 15 из них отсутствовали необходимые разрешительные документы для трудовой деятельности. Нарушителей доставили в отдел полиции и составили административные материалы.

Как сообщили в региональном главке МВД, часть рабочих добровольно взаимодействовала с сотрудниками, тогда как некоторые пытались скрыться на территории стройплощадки — в технических помещениях, подвалах и других труднодоступных местах. Однако завершить проверку без установления личности никому не удалось.

В отношении выявленных нарушителей предусмотрены штрафы и последующее административное выдворение за пределы России.

Проверка также коснется работодателя. За незаконное привлечение иностранных граждан к работе компании может грозить административная ответственность, включая штрафы для юридических лиц до 800 тыс. рублей.

Матвей Николаев