КПРФ определилась с кандидатами в Госдуму от Башкирии

Действующий депутат Госдумы, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко возглавит башкирский региональный список партии на выборах в федеральный парламент. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил советник первого секретаря башкирского рескома КПРФ Алмас Шаммасов. Также Александр Ющенко представит «коммунистов» в Уфимском одномандатном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ющенко поведет башкирских коммунистов на выборах в Госдуму

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Ющенко поведет башкирских коммунистов на выборах в Госдуму

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Курултая Башкирии Юнир Кутлугужин будет «вторым номером» в региональном списке и будет бороться за мандат в Салаватском округе. «Третьим номером» стал руководитель фракции КПРФ в горсовете Уфы, экс-кандидат в главы Башкирии Артур Шайнуров: его партия выдвинет по Благовещенскому округу.

Также в список попали председатель регионального отделения Союза советских офицеров Иван Липовский (Нефтекамский округ) и первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ в Уфе Игорь Мартов (Белорецкий округ). Отобранный кандидатом по Стерлитамакскому округу депутат горсовета Стерлитамака Михаил Казачков в региональный список не попал.

Ранее участвовать в выборах в Госдуму от КПРФ планировал экс-депутат Курултая Башкирии и горсовета Уфы Рустам Хафизов, однако бюро рескома его кандидатуру отклонило. 2 июля Кировский райсуд Уфы рассмотрит его административный иск о признании незаконным исключении из партии.

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Политические партии могут подать документы о выдвижении кандидатов до 22 июля, самовыдвиженцы — до 11 июля.

Идэль Гумеров