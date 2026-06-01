Экс-депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов подал в суд на КПРФ

Кировский районный суд Уфы принял к производству административный иск владельца ООО «Газ-Сервис» Рустама Хафизова к Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и башкирскому региональному отделению организации. По данным сайта суда, дело касается защиты избирательных прав и вопросов регистрации кандидата на выборы в Госдуму.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Хафизов оказался в числе коммунистов, исключенных из КПРФ по итогам борьбы между внутрипартийной оппозицией и руководством регионального отделения. Ранее бывший депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии обратился с апелляционной жалобой на решения республиканского комитета в Центральную контрольно-ревизионную комиссию КПРФ.

Кроме исключения из партии, общественник пытается оспорить отказ регионального руководства КПРФ поддержать его кандидатуру для выдвижения в Госдуму и лишение статуса претендента в реском. По словам Рустама Хафизова, он намеревался участвовать в выборах в Госдуму по Уфимскому одномандатному избирательному округу и добивался включения в федеральный пул кандидатов от партии в качестве «первого номера» в региональном списке.

Собеседование по делу суд назначил на 17 июня.