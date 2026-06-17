Центризбирком Башкирии объявил прием документов для выдвижения в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Башкирии с 17 июня по 22 июля будет принимать от политических партий документы для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. До 11 июля документы принимаются от самовыдвиженцев.

Зарегистрироваться кандидаты смогут с 6 июля по 5 августа.

Документы будут принимать территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избиркомов. В Уфимском одномандатном округе такую роль выполняет ТИК Кировского района Уфы, в Благовещенском округе — ТИК Благовещенского района, в Белорецком округе — ТИК Калининского района Уфы, в Нефтекамском округе — ТИК Нефтекамска, в Салаватском округе — ТИК Кумертау, в Стерлитамакском округе — ТИК Стерлитамака.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября.

Идэль Гумеров