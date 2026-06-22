Москвичей предупредили о ливне с грозой 22 июня

В Москве в период с 9:00 до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами — ливень. Возможны гроза с градом, а также усиление ветра до 17 м/с, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столице сегодня прогнозируется +23...+25 °C (по области +21...+26 °C). 23 июня температура в городе ожидается на том же уровне, без осадков.

Сильные дожди накрыли Москву в середине июня. В центре погоды «Фобос» заявили «РИА Новости», что похолодание придет в столицу 25 июня и продлится до конца недели.