Несколько рейсов в Екатеринбурге задержаны из-за ограничений в других городах

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Из-за позднего прибытия самолетов по причине ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы задержаны два рейса в Сочи авиакомпаний Nordwind (N4-504) и «Уральские авиалинии» (U6-219). Также задерживаются отправления самолетов «Уральских авиалиний» в Калининград (U6-503), Читу (U6-622) и Ташкент (U6-2007). В Душанбе не может вылететь рейс SZ-210 компании Somon Air.

На первом этаже Кольцово транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной.

По данным онлайн-табло аэропорта, в Кольцово задерживается еще несколько рейсов «Уральских авиалиний»: в Санкт-Петербург (U6-623), Москву (U6-266), Махачкалу (U6-83) и Душанбе (U6-2753). Ночной рейс в Душанбе U6-2953 был отменен.

Ирина Пичурина