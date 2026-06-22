Сибирские кандидаты от КПРФ в Госдуму распределены по пяти группам партсписка

КПРФ внесла изменения в конфигурацию региональных групп своего партсписка кандидатов в депутаты Госдумы РФ по сравнению с 2021 годом. Организационные решения принял съезд КПРФ, состоявшийся 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пять лет назад в одну группу были объединены кандидаты от Республики Алтай, Алтайского края и Республики Тыва. На этот раз к ним добавлена Сахалинская область. Эту группу №2 возглавила первый секретарь алтайского крайкома партии, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

В 2021 году в одну группу входили кандидаты-коммунисты Республики Хакасия, Красноярского края и Томской области. В 2026 году к этим регионам добавлен Ямало-Ненецкий автономный округ. Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич.

Перед предыдущими выборами в Госдуму в одной группе находились кандидаты Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. На этот раз в этой группе остались только Приангарье и Якутия. На ее первой строчке — депутат Госдумы РФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Еще две группы оставлены без изменений. Лидером списка коммунистов Новосибирской и Кемеровской областей стал бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В одну группу вновь вошли кандидаты от Омской и Тюменской областей. Здесь на первой строчке — депутат Госдумы Виктор Соболев.

Валерий Лавский