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Сибирские кандидаты от КПРФ в Госдуму распределены по пяти группам партсписка

КПРФ внесла изменения в конфигурацию региональных групп своего партсписка кандидатов в депутаты Госдумы РФ по сравнению с 2021 годом. Организационные решения принял съезд КПРФ, состоявшийся 20 июня.

Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич

Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пять лет назад в одну группу были объединены кандидаты от Республики Алтай, Алтайского края и Республики Тыва. На этот раз к ним добавлена Сахалинская область. Эту группу №2 возглавила первый секретарь алтайского крайкома партии, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

В 2021 году в одну группу входили кандидаты-коммунисты Республики Хакасия, Красноярского края и Томской области. В 2026 году к этим регионам добавлен Ямало-Ненецкий автономный округ. Группу возглавил действующий депутат нижней палаты Федерального собрания Иван Бабич.

Перед предыдущими выборами в Госдуму в одной группе находились кандидаты Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. На этот раз в этой группе остались только Приангарье и Якутия. На ее первой строчке — депутат Госдумы РФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Еще две группы оставлены без изменений. Лидером списка коммунистов Новосибирской и Кемеровской областей стал бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В одну группу вновь вошли кандидаты от Омской и Тюменской областей. Здесь на первой строчке — депутат Госдумы Виктор Соболев.

Валерий Лавский

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