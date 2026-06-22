В Самаре отменен фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»

Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» в 2026 году в Самаре не состоится. Об этом сообщили его организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Этот год мы пропустим, а потом (надеемся) проведем с новыми силами»,— говорится в сообщении.

Причины отмены фестиваля не называются. Организаторы проекта добавили, что в 2026 году у них «получился очень плотный график гастролей и выступлений» и что поклонники могут увидеть артистов на площадках других городов.

«Пластилиновый дождь» стал не единственным фестивалем, отмененным в Самарской области в 2026 году. В регионе в текущем году также не состоятся Грушинский фестиваль, «ВолгаФест» и «Гидрострой Фест». Кроме того, в Самарской области в 2026 году отменен форум «иВолга». Причина отмены большинства мероприятий — соображения безопасности.

Георгий Портнов