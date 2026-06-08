Форум «иВолга» в 2026 году в Самарской области отменен

Форум «иВолга» в 2026 году в Самарской области проводиться не будет. Он отменен в связи с требованиями безопасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Молодежный форум «иВолга» проводится в Самарской области с 2013 года. Его традиционной площадкой был Фестивальный парк на Мастрюковских озерах в поселке Прибрежный. На форуме молодежь обменивается идеями, мнениями, опытом, создает и обсуждает проекты.

В разные годы форум «иВолга» собирал от двух до 3,6 тыс. участников. В 2025 году его гостями были представители 80 регионов России и девяти стран мира.

В 2026 году мероприятие планировалось провести в период с 24 по 29 июля в режиме автономного полевого лагеря с проживанием участников в туристических палатках. На «иВолге» в текущем году ожидалось 1,4 тыс. человек.

Георгий Портнов