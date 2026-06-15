В Самаре отменен летний фестиваль «ВолгаФест»

В этом году в Самаре летний фестиваль «ВолгаФест» не состоится. Об этом сообщили его организаторы в сообществе «ВолгаФеста» во «ВКонтакте». В качестве причины указываются меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мы сами не верим, что пишем эти строки. Десять лет ВолгаФест неизменно радовал горожан, туристов и, не будем скрывать, нас самих. Это была целая жизнь, проведенная на волжском берегу, — десять лет радости, истинно волжского счастья, любви и настоящего праздника. Нам бы очень не хотелось останавливаться… или делать перерыв. Но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остается нашим приоритетом. Поэтому в этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем», — сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2026 году был отменен форум «иВолга» в связи с требованиями безопасности. Организаторы Грушинского фестиваля авторской песни также официально подтвердили, что мероприятие в этом году не состоится.

Руфия Кутляева