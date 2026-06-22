Премьер Словакии одобрил попытки главы Евросовета наладить диалог с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал председателя Европейского совета Антониу Кошту в его стремлении восстановить контакты с Россией, передает Politico.
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
17 июня Bloomberg писал, что один из ключевых советников господина Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Эта информация вызвала недовольство в нескольких странах Евросоюза.
Господин Фицо отметил, что приветствует движение команды главы Евросовета в этом направлении, и среди глав правительств стран ЕС есть несколько единомышленников, разделяющих такую позицию. По данным Politico, руководители некоторых европейских государств ситуацию публично не комментируют, но между собой высказываются негативно по поводу переговоров с Россией.
Как говорил ранее премьер Эстонии Кристен Михал, Евросоюз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявляла о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Россией по украинскому кризису и направить ее Владимиру Путину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее уже выступал за нормализацию отношений с Россией, заявляя о необходимости возобновления экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Он высказывал мнение, что Киев не получит приглашения в НАТО и потеряет часть территорий, призывая к прекращению огня и началу мирных переговоров. Фицо также выражал позицию о том, что Евросоюз должен способствовать миру, а не поддерживать войну.
Позиция Фицо не уникальна в Евросоюзе. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал к прямым переговорам между ЕС и Россией, а также к поддержке нейтральной резолюции по Украине, и сам неоднократно посещал Москву после начала военных действий. Также к диалогу с Россией призывали руководители Франции, Италии и Бельгии. Однако эти инициативы часто сталкиваются с неодобрением других стран ЕС; например, в декабре 2025 года глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала призывы к диалогу с Владимиром Путиным «совершенно неверным сигналом» без предварительного согласования целей в Европе. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк также заявлял, что конфликт не имеет военного решения и пришло время для мирных переговоров, которые должны организовать лидеры ЕС и США.
Пророссийская политика Фицо в Словакии сталкивается с противодействием внутренней оппозиции, которая обвиняет его в отдалении Братиславы от Евросоюза и НАТО. Несмотря на это, Фицо несколько раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным и выступает против санкций ЕС, особенно тех, которые касаются поставок российского газа, нефти и ядерного топлива, ссылаясь на ущерб экономическим интересам Словакии и Венгрии. Он также придерживается мнения, что западные страны в итоге будут стремиться к восстановлению торгово-экономических связей с Россией, поскольку «как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов».