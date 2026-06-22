Премьер Словакии одобрил попытки главы Евросовета наладить диалог с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал председателя Европейского совета Антониу Кошту в его стремлении восстановить контакты с Россией, передает Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

17 июня Bloomberg писал, что один из ключевых советников господина Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Эта информация вызвала недовольство в нескольких странах Евросоюза.

Господин Фицо отметил, что приветствует движение команды главы Евросовета в этом направлении, и среди глав правительств стран ЕС есть несколько единомышленников, разделяющих такую позицию. По данным Politico, руководители некоторых европейских государств ситуацию публично не комментируют, но между собой высказываются негативно по поводу переговоров с Россией.

Как говорил ранее премьер Эстонии Кристен Михал, Евросоюз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявляла о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Россией по украинскому кризису и направить ее Владимиру Путину.