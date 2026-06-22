Эстония высказалась против посредничества ЕС в переговорах РФ и Украины

Европейский союз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По словам эстонского премьера, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Фото: Ints Kalnins / Reuters Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По словам господина Михала, для того чтобы убедить Россию, Евросоюзу необходима «стратегическая терпеливость», так как в спешке получаются только плохие результаты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Москвой по украинскому вопросу и направить ее президенту РФ Владимиру Путину.

По информации Politico, на саммите в Брюсселе инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению диалога с РФ одобрило большинство государств союза. Против высказались Германия, Франция и Эстония. По информации Bloomberg, помощники господина Кошты минимум дважды связывались по телефону с представителями РФ.