Эстония высказалась против посредничества ЕС в переговорах РФ и Украины
Европейский союз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По словам эстонского премьера, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
Фото: Ints Kalnins / Reuters
«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По словам господина Михала, для того чтобы убедить Россию, Евросоюзу необходима «стратегическая терпеливость», так как в спешке получаются только плохие результаты.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Москвой по украинскому вопросу и направить ее президенту РФ Владимиру Путину.
По информации Politico, на саммите в Брюсселе инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению диалога с РФ одобрило большинство государств союза. Против высказались Германия, Франция и Эстония. По информации Bloomberg, помощники господина Кошты минимум дважды связывались по телефону с представителями РФ.
Заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала отражает часть дискуссии, которая активно ведется в странах Евросоюза с начала 2026 года. В этот период многие государства ЕС начали обсуждать необходимость возобновления диалога с Россией, в том числе из-за опасений, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта может произойти без участия Европы, а также из-за предполагаемой "паузы" в посреднических усилиях США. Часть европейских лидеров считает, что Евросоюз должен занять место за столом переговоров, чтобы отстаивать свои интересы.
Однако по вопросу посредничества и переговоров в ЕС нет единой позиции. Некоторые страны, включая Францию и Германию, выступили за возобновление диалога, но не видят роли Евросоюза в качестве посредника. Другие, такие как Польша и страны Балтии, настаивают на необходимости продолжать давление на Россию и считают, что переговоры в текущих условиях нежелательны, так как могут ослабить санкционное давление и дать России время. Эстония придерживается позиции, что цель переговоров — заставить Москву принять условия Киева, и ЕС не может быть нейтральным посредником, поскольку это ограничит помощь Украине. Это подчеркивает глубокие разногласия внутри ЕС относительно стратегии по отношению к России и урегулированию конфликта на Украине.