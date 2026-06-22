РБК: ЦБ не разрешил трем банкам создать альтернативную платежную систему
Банк России (ЦБ) не разрешил Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку запустить проект по созданию собственной платежной системы в дополнение или в качестве альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, над инициативой банки работали с осени 2025 года. Изначально организации предложили создать проект классической карточной платежной системы, однако ЦБ отклонил его. Тогда Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк разработали вариант с альтернативными платежными форм-факторами. Они также договорились о сотрудничестве и допуске других участников в проект. Но регулятора не устроил и такой вариант. Свое решение он огласил на встрече с банкирами в мае.
Консорциум банков отмечал, что новая система не будет конкурировать с картами «Мир». Она должна помочь с развитием альтернативных способов оплаты и повысить комиссионные доходы. Кроме того, отмечали банки, инициатива поможет защититься от перетока прибыли к маркетплейсам. Два источника рассказали РБК, что ЦБ предложил банкам альтернативу — поучаствовать в акционировании НСПК. Стороны договорились продолжать обсуждения по этому поводу.
НСПК — единственная в России национальная платежная система. Она была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Крыма к России, после которого из страны ушли международные платежные системы Visa и MasterCard. Система работает как оператор платежной системы «Мир», а также Системы быстрых платежей (СБП). С идеей создать конкурента для НСПК выступал глава «Сбера» Герман Греф еще летом 2023 года.
Инициатива по созданию банками альтернативной платежной системы в дополнение к НСПК, которую Банк России не поддержал, обсуждалась участниками финансового рынка на протяжении нескольких лет. Ещё в июне 2023 года глава "Сбербанка" Герман Греф предлагал создать конкуренцию для оператора карт "Мир" — Национальной системы платежных карт (НСПК), указывая на необходимость конкуренции для динамичного развития платежных инструментов. Среди предлагаемых вариантов Греф упоминал смену статуса НСПК, её продажу участникам рынка или появление нового рыночного игрока. Банк России в 2025 году заявил, что в целом не против создания альтернатив своим платежным проектам, демонстрируя готовность ослабить монополию на развитие национальной платежной инфраструктуры. Однако тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказывала мнение, что проще исправить недостатки в существующей системе, чем создавать новую, и предложила обсудить возможность приватизации НСПК или её сервисов с сохранением контрольного пакета у ЦБ. Консорциум банков, куда вошли "Сбербанк", "Альфа-банк" и "Т-банк", также ранее подписал меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, при этом, по мнению экспертов, развитию этого консорциума мог бы помешать сам Банк России, продвигающий альтернативный QR-сервис, а эксперты скептически относились к созданию новой платежной системы, учитывая небольшой размер российского платежного рынка и ожидаемую конкуренцию со стороны цифрового рубля и международных платежных систем в будущем. В 2025 году граждане РФ всё чаще пользовались альтернативными, некарточными способами оплаты товаров и услуг, такими как QR-коды и биометрия, объемы которых выросли. В августе 2023 года ЦБ запустил пилотный проект цифрового рубля с участием банков, который изначально планировалось внедрить в массовый оборот в июле 2025 года, но сроки были перенесены на сентябрь 2026 года для оценки востребованности сервисов.