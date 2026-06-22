РБК: ЦБ не разрешил трем банкам создать альтернативную платежную систему

Банк России (ЦБ) не разрешил Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку запустить проект по созданию собственной платежной системы в дополнение или в качестве альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, над инициативой банки работали с осени 2025 года. Изначально организации предложили создать проект классической карточной платежной системы, однако ЦБ отклонил его. Тогда Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк разработали вариант с альтернативными платежными форм-факторами. Они также договорились о сотрудничестве и допуске других участников в проект. Но регулятора не устроил и такой вариант. Свое решение он огласил на встрече с банкирами в мае.

Консорциум банков отмечал, что новая система не будет конкурировать с картами «Мир». Она должна помочь с развитием альтернативных способов оплаты и повысить комиссионные доходы. Кроме того, отмечали банки, инициатива поможет защититься от перетока прибыли к маркетплейсам. Два источника рассказали РБК, что ЦБ предложил банкам альтернативу — поучаствовать в акционировании НСПК. Стороны договорились продолжать обсуждения по этому поводу.

НСПК — единственная в России национальная платежная система. Она была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Крыма к России, после которого из страны ушли международные платежные системы Visa и MasterCard. Система работает как оператор платежной системы «Мир», а также Системы быстрых платежей (СБП). С идеей создать конкурента для НСПК выступал глава «Сбера» Герман Греф еще летом 2023 года.