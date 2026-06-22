Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в мае превысил $1,3 млрд

По итогам мая экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в месячном выражении выросли на 25,8%, до $1,33 млрд. Это стало максимумом с октября 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За январь-май из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5 млрд. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки грузовиков из КНР в мае подскочили более чем в 1,5 раза, до $104,3 млн. Это стало рекордом для текущего года. За пять месяцев в Россию экспортировали китайских грузовиков на $345,3 млн, что на 61,1% больше год к году.

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из Китая в мае вырос на 9,5%, до $230,4 млн. С начала года объем их поставок в годовом выражении увеличился на 5,1%, до $951 млн.

В мае стало известно, что автопроизводитель «Соллерс» продал китайской JF Mould 20% в компании, которая займется выпуском кузовных деталей и рам для пикапов и внедорожников Sollers в Ульяновске. Сделка позволит специализирующейся на выпуске штамповой оснастки компании из КНР получить доступ к заказам и будущей прибыли, а «Соллерсу» — к технологиям.

Подробности — в материале «Ъ» «Со штампом КНР».