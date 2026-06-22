В Севастополе отменили массовые мероприятия и сократили график работы кафе

В Севастополе введены временные ограничения из-за необходимости «корректировки логистики и обеспечения безопасности», сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. В регионе отменяются массовые уличные мероприятия, а также сокращается график работы торговых центров, заведений общепита и общественного транспорта.

С 22 июня общественный транспорт будет ходить с 05:30 до 21:00. Паромное сообщение приостановлено, из морского транспорта останутся только пассажирские катера.

Для торговых объектов установлен сокращенный режим: ТЦ, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00, заведения общепита — с 08:00 до 20:00. При этом киоски, мелкие розничные точки и аптеки получили право самостоятельно определять часы работы. Также в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня.

Ограничения на продажу топлива на полуострове действуют несколько недель. В Севастополе с конца мая ввели лимит на отпуск бензина по 20 л на человека, а затем похожие меры начали распространяться и на Крым. Власти связывают ситуацию с логистическими сложностями. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС в том числе по талонам.