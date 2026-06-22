На АЗС «Татнефти» в Удмуртии сохраняются ограничения на продажу АИ-95

Заправки «Татнефти» в Удмуртии работают в штатном режиме, информацией о закрытии отдельных АЗС или отсутствии топлива на горячей линии сети не располагают. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал представитель компании. На утро 22 июня сохраняется лимит на продажу бензина марки АИ-95 в объеме до 30 л на один автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вечером 21 июня водители в сети пожаловались на дефицит бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках «Татнефти» в Ижевске. В минпромторге республики ситуацию «Ъ-Удмуртия» не прокомментировали.

Ограничения на продажу топлива на заправках «Татнефти» в Удмуртии, как и в других регионах России, были введены 12 июня. Лимиты на АЗС появились после массированной атаки БПЛА по Татарстану. Под ударами оказались предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска. 17 июня на АЗС сети сняли лимит на продажу бензина марки АИ-92.