«Татнефть» возобновила продажу бензина АИ-92 в Удмуртии и других регионах

Ограничения на продажу бензина марки АИ-92 на АЗС «Татнефти» в Удмуртии и других регионах РФ сняты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании. Ограничения на продажу АИ-95 сохраняются — до 30 л на автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также на АЗС устранены проблемы с терминалами безналичной оплаты, из-за которых топливо продавалось только за наличный расчет. «Терминалы не работали из-за независящих от нас обстоятельств. Интернет сейчас есть, все работает»,— цитирует представителя компании издание.

Напомним, ограничения на продажу топлива на заправках «Татнефть» в Удмуртии, как и в других регионах России, были введены 12 июня. Лимиты на АЗС появились после массированной атаки БПЛА по Татарстану. Под ударами оказались предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска.