Минпромторг Удмуртии: лимиты на отпуск бензина введены только на АЗС «Татнефти»

На заправках «Башнефти», «Лукойла» и «Газпрома» в Удмуртии ограничений на отпуск бензина нет, АЗС работают в штатном режиме. Как сообщили в минпромторге республики, лимиты действуют только на точках сети «Татнефть». Их ввели 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ограничения касаются легковых автомобилей и вызваны техническими причинами и сбоем в логистике. В частности, в Каракулино на заправке “Татнефти” из-за сезонности выросло потребление бензина: активнее стали заправлять катера, квадроциклы и гидроциклы. Для решения проблемы минпромторгом Удмуртии направлено письмо с просьбой увеличить частоту подвоза топлива <...> Ориентировочно на следующей неделе проблема будет устранена»,— говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня на заправках «Татнефти» в Удмуртии, как и в других регионах России, ввели ограничения на продажу топлива. В одни руки отпускают до 20 л бензина марки АИ-92 и АИ-95, до 40 л — дизеля. Сроки и причины ограничений в компании не называли. Лимиты на АЗС ввели после массированной атаки БПЛА по Татарстану. Под ударами оказались предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска.