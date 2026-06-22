Стоимость экспорта гороха из регионов Сибири выросла на 61%

По итогам января—апреля из регионов Сибирского федерального округа (СФО) на экспорт было направлено около 272 тыс. т гороха. Общая стоимость отправленной партии превысила 6,06 млрд руб., подсчитало Сибирское таможенное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении прирост составил 61%. По данным ведомства, поставки в этот период осуществлялись в 18 государств. Самым крупным потребителем стал Китай, стоимость поставок в КНР выросла в 2,3 раза в сравнении с прошлым годом.

Большая часть экспорта гороха пришлась на Алтайский край и Новосибирскую область (47% и 40% соответственно). На Омскую область пришлось 5,4% от общего объема, на Красноярский край — 4,9%.

Александра Стрелкова