За выходные площадь красноярских лесных пожаров выросла на 47 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края к утру 22 июня достигла 173,9 тыс. га. За выходные прирост составил 46,9 тыс. га, следует из данных Лесопожарного центра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего на данный момент в крае зафиксировано 89 возгораний, шесть из которых локализованы на площади 3,6 тыс. га. Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Енисейском муниципальном округе.

Площадь лесных пожаров в регионе постоянно увеличивается с 8 июня. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе глава Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что последствия красноярских пожаров почувствовали жители региона. По его словам, из-за них над областным центром образовалась дымка.

Валерий Лавский