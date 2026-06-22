Министр обороны Германии обвинил Трампа в закрытии Ормузского пролива
Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил президента США Дональда Трампа в закрытии Ормузского пролива. Он призвал к возобновлению работы водного пути.
«Пробку, забивающую горлышко Ормузского пролива, вставил Дональд Трамп, а мы заинтересованы в том, чтобы ее вытащить»,— заявил господин Писториус в интервью телеканалу ARD.
По его словам, открытие Ормузского пролива и обеспечение безопасного прохода через него, отвечает интересам Европы, ее энергоснабжения и восстановления экономики континента. Министр добавил, что для достижения любого соглашения о возобновлении работы пролива потребуется поддержка Ирана и Омана.
Ранее, 20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Решение было принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Иранская сторона заявила о нарушении первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.
Ормузский пролив является стратегически важным морским путем на Ближнем Востоке, соединяющим Персидский и Оманский заливы, и через него проходит значительная часть мировой нефти и СПГ (сжиженного природного газа), а также удобрения, металл и гелий. Он считается главной логистической артерией для коммерческого судоходства и его блокировка влияет на мировые сырьевые рынки.
За время ближневосточного конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года, Иран неоднократно блокировал или угрожал заблокировать пролив, что дестабилизировало мировые энергетические рынки и приводило к росту цен. США, в свою очередь, вводили морскую блокаду иранских портов, чтобы лишить Иран доходов от экспорта нефти, но это также приводило к серьезным экономическим последствиям для самого Ирана и глобального рынка. Неоднократно сообщалось о возобновлении атак в проливе и инцидентах с судами, что подчеркивает его роль в региональной геополитике.
Администрация Дональда Трампа пыталась использовать Ормузский пролив как рычаг давления в переговорах с Ираном, требуя его открытия для судоходства и угрожая ответными мерами в случае закрытия. Иран, со своей стороны, стремился закрепить за собой право контролировать проход через пролив и ввести плату за транзит, что вызывало критику со стороны США и их союзников. Проблема Ормузского пролива также фигурировала в проектах мирных соглашений между США и Ираном, где Вашингтон требовал свободы судоходства, а Тегеран настаивал на собственном контроле.