Министр обороны Германии обвинил Трампа в закрытии Ормузского пролива

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил президента США Дональда Трампа в закрытии Ормузского пролива. Он призвал к возобновлению работы водного пути.

«Пробку, забивающую горлышко Ормузского пролива, вставил Дональд Трамп, а мы заинтересованы в том, чтобы ее вытащить»,— заявил господин Писториус в интервью телеканалу ARD.

По его словам, открытие Ормузского пролива и обеспечение безопасного прохода через него, отвечает интересам Европы, ее энергоснабжения и восстановления экономики континента. Министр добавил, что для достижения любого соглашения о возобновлении работы пролива потребуется поддержка Ирана и Омана.

Ранее, 20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Решение было принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Иранская сторона заявила о нарушении первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Влад Никифоров