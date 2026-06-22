В Екатеринбурге ожидают +27 градусов и дождь

В понедельник, 22 июня, в Екатеринбурге ожидается до +27°C, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, вероятность грозы — 20%. Скорость ветра достигнет 3–8 м/с. Ночью температура составит +17...+19°C.

Во вторник, 23 июня, похолодает до +23°C, в среду, 24 июня, — до +22°C. В эти дни тоже прогнозируют дождь.

В четверг ожидается +20°C, в пятницу, 26 июня, — +23°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей.

Затем осадки вновь продлятся. 27-29 июня температура будет составлять +20...+23 градусов, пройдут дожди.

Анна Капустина