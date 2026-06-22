Филиппины заявили о планах Китая навсегда захватить спорный атолл в Южно-Китайском море
Филиппины опасаются установления Китаем постоянного контроля над Скарборо
Министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро в интервью Financial Times рассказал об опасениях в его стране по поводу активизации Китая в акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Власти республики полагают, что Пекин готовится установить постоянный контроль над этим спорным атоллом, который находится в 200 км к западу от острова Лусон в исключительной экономической зоне Филиппин.
«Уровень беспокойства значительно выше (прежнего.— "Ъ")», — цитирует газета военного чиновника.
Контроль над островом Китай поддерживает с 2012 года, обеспечивая постоянное присутствие военных кораблей. Периодически в спорном районе происходят конфликты и столкновения, после которых стороны обмениваются обвинениями.
Также филиппинский министр отметил, что альянсы в регионе становятся все более прочными. Недавно США и Филиппины провели свои ежегодные совместные военные учения «Баликатан», в которых приняли участие многие союзники, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. С его слов, Манила хотела бы закупить у США больше оружия, включая Tomahawk и Typhon, а сейчас ведет переговоры с Токио о приобретении пяти эсминцев «Абукума», когда они будут выведены из эксплуатации. Филиппины также заинтересованы в японской крылатой ракете класса «земля—корабль» Type 88, которая впервые была использована на учениях.
В дополнение к закупкам оружия Манила начинает интегрировать искусственный интеллект в свои военные системы, чтобы улучшить возможности по обнаружению активности Китая и прогнозированию будущих маневров, пишет Financial Times.
Отношения между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море обострились на фоне территориальных споров, касающихся акваторий и островов, включая риф Скарборо (остров Хуанъянь) и архипелаг Спратли (Наньша). Нарастающая напряженность проявляется в регулярных инцидентах, таких как вытеснение филиппинских судов, применение водометов и столкновения кораблей береговой охраны, что Китай считает "насильственным вторжением" в свои воды. Обе страны претендуют на одни и те же территории, при этом КНР определяет свои интересы с помощью "девятипунктирной линии" и быстро наращивает военную мощь в регионе. В свою очередь, Филиппины при поддержке США укрепляют свою безопасность и оборону, привлекая союзников для сдерживания "регионального экспансионизма" Китая. Они получают военную помощь от США и Японии, включая поставки эсминцев, ракетных комплексов и систем ПВО, а также участвуют в совместных военных учениях. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший занял более жесткую позицию по отношению к Китаю, но заявлял, что американские базы не будут использоваться против КНР, если Пекин прекратит "агрессивные и принудительные действия" в спорных водах. В ответ на это, а также из-за заявлений министра обороны Филиппин Гилберта Теодоро об угрозе со стороны Китая, КНР ввела против него санкции. Ситуация в Южно-Китайском море вызывает беспокойство у других стран региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду и США, которые выступают против изменения статус-кво и укрепляют сотрудничество в области безопасности для обеспечения свободы судоходства.