Китай заявил о вторжении филиппинских судов в зону военных учений

Береговая охрана Китая потребовала от Филиппин немедленно прекратить провокации в акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, а также не раздувать шумиху и клеветнические кампании, передает агентство «Синьхуа».

Представитель ведомства Лю Дэцзюнь сообщил, что в последние несколько дней во время плановых учений Береговой охраны КНР филиппинская сторона собрала большое количество судов, которые вторглись в зону маневров. По его словам, Китай заранее уведомлял Филиппины об опасности судоходства в районе учений. Он добавил, что целью акции были провокация инцидентов и привлечение внимания международного сообщества.

Китай имеет территориальные споры с соседями в Южно-Китайском море. Филиппины претендуют на остров Хуанъянь и имеют в этом поддержку США.

Эрнест Филипповский