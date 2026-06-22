Новосибирские аграрии завершили сев яровых на площади 1,9 млн гектаров

В Новосибирской области полностью завершена посевная кампания. Об окончании этих работ вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов проинформировал губернатора Андрея Травникова на оперативном совещании 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным господина Михайлова, сев яровых культур произведен на площади 1,923 млн га, что означает выполнение плана. «В целом на 15 тыс. га больше, чем в 2025 году»,— уточнил он.

В конце минувшей недели аппарат полпреда президента РФ Анатолия Серышева сообщил о том, что в регионах Сибирского федерального округа засеяно площадей около 94% от плана. «Значительно опережает прогнозные показатели сев ярового ячменя — в целом по округу посеяно 103,2% от прогноза, что на 40 тыс. га превышает показатель 2025 года»,— отмечалось в сообщении.

Валерий Лавский