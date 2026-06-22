С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился на 23%
В январе-мае текущего года таможенники Дальнего Востока оформили импорт 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Это на 22,8% превышает аналогичные показатели 2025 года, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Больше всего иномарок ввезено через Владивостокскую и Уссурийскую таможню — 112,5 тыс. и 33 тыс. соответственно. На третьем месте Читинская таможня — 2,5 тыс. ввезенных автомобилей.
Подавляющая часть транспортных средств ввозится из Японии — свыше 138 тыс. единиц (90,8% от общего объема). Из Южной Кореи завезено более 10 тыс. автомобилей (6,6%), из Китая – около 4 тыс. (2,6%). Рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.
Увеличение импорта автомобилей на Дальний Восток происходит, несмотря на повышение утилизационного сбора, который существенно влияет на стоимость ввозимых машин. С 1 августа 2023 года ставки утильсбора выросли от 1,7 до 4,8 раза для легковых, легковых коммерческих автомобилей и автобусов, предназначенных для перепродажи. Это привело к росту цен на импортные автомобили в среднем на 4-20%. Однако для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, льготный тариф сохранился.
Повышение утильсбора является одним из факторов регулирования импорта и структуры российского рынка. Эта мера была введена для сдерживания импорта после снижения таможенных пошлин в рамках ВТО и направлена на стимулирование локализации производства в России, поддерживая отечественные компании, такие как АвтоВАЗ. Тем не менее, рост импорта через Дальний Восток, особенно из Японии и Южной Кореи, указывает на сохраняющийся спрос на иностранные автомобили, несмотря на эти регуляторные меры.