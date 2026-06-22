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С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился на 23%

В январе-мае текущего года таможенники Дальнего Востока оформили импорт 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Это на 22,8% превышает аналогичные показатели 2025 года, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Больше всего иномарок ввезено через Владивостокскую и Уссурийскую таможню — 112,5 тыс. и 33 тыс. соответственно. На третьем месте Читинская таможня — 2,5 тыс. ввезенных автомобилей.

Подавляющая часть транспортных средств ввозится из Японии — свыше 138 тыс. единиц (90,8% от общего объема). Из Южной Кореи завезено более 10 тыс. автомобилей (6,6%), из Китая – около 4 тыс. (2,6%). Рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Алексей Чернышев, Владивосток

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение импорта автомобилей на Дальний Восток происходит, несмотря на повышение утилизационного сбора, который существенно влияет на стоимость ввозимых машин. С 1 августа 2023 года ставки утильсбора выросли от 1,7 до 4,8 раза для легковых, легковых коммерческих автомобилей и автобусов, предназначенных для перепродажи. Это привело к росту цен на импортные автомобили в среднем на 4-20%. Однако для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, льготный тариф сохранился.

Повышение утильсбора является одним из факторов регулирования импорта и структуры российского рынка. Эта мера была введена для сдерживания импорта после снижения таможенных пошлин в рамках ВТО и направлена на стимулирование локализации производства в России, поддерживая отечественные компании, такие как АвтоВАЗ. Тем не менее, рост импорта через Дальний Восток, особенно из Японии и Южной Кореи, указывает на сохраняющийся спрос на иностранные автомобили, несмотря на эти регуляторные меры.

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