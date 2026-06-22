С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился на 23%

В январе-мае текущего года таможенники Дальнего Востока оформили импорт 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования. Это на 22,8% превышает аналогичные показатели 2025 года, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Больше всего иномарок ввезено через Владивостокскую и Уссурийскую таможню — 112,5 тыс. и 33 тыс. соответственно. На третьем месте Читинская таможня — 2,5 тыс. ввезенных автомобилей.

Подавляющая часть транспортных средств ввозится из Японии — свыше 138 тыс. единиц (90,8% от общего объема). Из Южной Кореи завезено более 10 тыс. автомобилей (6,6%), из Китая – около 4 тыс. (2,6%). Рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Алексей Чернышев, Владивосток