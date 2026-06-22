Валентин Коновалов пообещал остаться главой Хакасии после выборов в Госдуму РФ

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов вошел в первую тройку кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму РФ. Съезд Компартии, утвердивший список кандидатов, состоялся в минувшие выходные в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с господином Коноваловым, возглавляющим партийную организацию Хакасии, в первую тройку вошли председатель ЦК Геннадий Зюганов и его первый заместитель Юрий Афонин.

«Вне зависимости от итогов выборов я, как и в 2021 году, останусь работать главой Хакасии. Поскольку жители дважды доверили мне этот пост, я не имею права их подвести»,— заявил Валентин Коновалов.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 20 сентября. КПРФ стала первой политической партией, назвавшей своих кандидатов.

Валерий Лавский