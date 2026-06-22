Московские аэропорты возобновили работу после массированной атаки БПЛА

Четыре столичных аэропорта — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — возобновили работу, сообщила пресс-служба Росавиации.

Жуковский и Домодедово не принимали и не выпускали самолеты около полутора часов. Для Шереметьево ограничения сохранялись почти три часа. Внуково был закрыт чуть больше 20 минут.

Аэропорты закрывались на время атаки БПЛА на Москву. На подлете к городу сбили 59 БПЛА, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Атака началась около трех часов утра, о последнем сбитом БПЛА господин Собянин сообщил около 5:00 мск.