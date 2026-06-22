Участие КНДР в освобождении Курской области войдет в российские учебники истории

В новое издание единого школьного учебника по истории войдут сведения об участии военных КНДР в освобождении Курской области. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено»,— сказал господин Мягков в разговоре с «РИА Новости». По словам научного директора РВИО, в учебник также включат информацию о российских военнослужащих — участниках боевых действий на Украине — и новых видах вооружения.

Первые издания единого учебника по истории для 11-го класса поступили в школы в 2023/24 учебном году. В 2024/25 учебном году новые учебники получили десятиклассники. Материалы для 5-, 6- и 7-х классов появились в школах в этом учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы добавят книги по истории для 8–9-х классов. Для уже вышедших учебников напечатают обновленные тиражи — предыдущие версии получили множество замечаний и уточнений от практикующих школьных учителей, признавали в РВИО.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Рюрика до Анкориджа».