Участие КНДР в освобождении Курской области войдет в российские учебники истории
В новое издание единого школьного учебника по истории войдут сведения об участии военных КНДР в освобождении Курской области. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено»,— сказал господин Мягков в разговоре с «РИА Новости». По словам научного директора РВИО, в учебник также включат информацию о российских военнослужащих — участниках боевых действий на Украине — и новых видах вооружения.
Первые издания единого учебника по истории для 11-го класса поступили в школы в 2023/24 учебном году. В 2024/25 учебном году новые учебники получили десятиклассники. Материалы для 5-, 6- и 7-х классов появились в школах в этом учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы добавят книги по истории для 8–9-х классов. Для уже вышедших учебников напечатают обновленные тиражи — предыдущие версии получили множество замечаний и уточнений от практикующих школьных учителей, признавали в РВИО.
Подробнее — в материале «Ъ» «От Рюрика до Анкориджа».
Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области является результатом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного в июне 2024 года. Четвертая статья договора предполагает незамедлительную поддержку всеми средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Бои в Курской области длились с августа 2024 года по апрель 2025 года. В июле 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что военнослужащие Северной Кореи вместе с российскими войсками «ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области». Владимир Путин и Сергей Лавров неоднократно выражали благодарность северокорейским военным и Ким Чен Ыну за помощь в Курской области. Россия и КНДР утверждают, что действовали в соответствии с международным правом.
В дальнейшем, в Курской области планируется установить памятники северокорейским военнослужащим, а улицы и площади будут названы их именами. В Пхеньяне же началось строительство Мемориального музея боевых подвигов корейских военнослужащих, участвовавших в этих операциях. Минобороны России впервые официально признало факт участия солдат Корейской народной армии в операции в апреле 2025 года. Накануне, в конце 2024 года, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США заявляли о переброске более 10 тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область, однако Дмитрий Песков называл эту информацию «противоречивой», а Мария Захарова – «вбросами».