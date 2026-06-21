Президент Сирии заявил о готовности к переговорам с «Хезболлой»
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о готовности вести переговоры с группировкой «Хезболла» для стабилизации обстановки в Ливане. Об этом сирийский руководитель рассказал в интервью эмиратскому телеканалу Al Mashhad.
«Мы хотим решить проблему “Хезболлы”, чтобы обеспечить выживание Ливана. Мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу», — заявил Ахмед аш-Шараа. Он подчеркнул, что в Ливане противоборствующие стороны «не должны думать ни о чем другом, кроме диалога». По словам президента Сирии, Ливану необходимо найти «политический консенсус», поскольку страна не выдержит дальнейшей поляризации.
Сирийское предложение урегулирования кризиса основано на прекращении войны и принятии комплекса экономических, политических и социальных мер для восстановления Ливана и его отношений с Сирией, сообщил Ахмед аш-Шараа. Он при этом подчеркнул, что такие шаги должны сопровождаться мерами безопасности, учитывающими интересы Сирии, а также некоторые опасения Израиля. «Для прекращения происходящего нужны творческие решения», — добавил он.
В середине июня президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия способна справиться с ливанским движением «Хезболла» лучше, чем Израиль. По словам господина Трампа, израильские власти борются с группировкой «слишком долго», при этом «погибает слишком много людей».
Заявление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа о готовности к диалогу с «Хезболлой» для стабилизации ситуации в Ливане происходит на фоне сложных региональных процессов. Ранее, в апреле 2026 года, уже действовало десятидневное прекращение огня между Израилем и группировкой «Хезболла», и тогда президент США Дональд Трамп также выражал надежду на долгосрочное мирное соглашение. Прекращение боевых действий в Ливане было одним из ключевых требований Ирана для переговоров с США, что подчеркивает взаимосвязь ближневосточных конфликтов. Даже саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман видел необходимость прекращения огня в Ливане для открытия Ормузского пролива и стабилизации ситуации.