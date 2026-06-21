Team Falcons с двумя россиянами в составе победила в мейджоре по CS 2

Составлено ИИ-Ассистентъ

Успех Team Falcons, где два россиянина, включая самого ценного игрока Илью m0NESY Осипова, стали чемпионами IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2, отражает продолжающееся значительное участие российских киберспортсменов на международной арене. Ранее, 11 октября 2025 года, та же команда, Team Falcons, с этими же российскими игроками дошла до гранд-финала другого крупного турнира по Counter-Strike 2 — ESL Pro League Season 22, где Илья «m0NESY» Осипов был признан лучшим игроком матча.

В целом, российские киберспортсмены показывают высокие результаты в Counter-Strike 2. Например, в январе 2025 года, 17-летний Данил Крышковец (donk) из Team Spirit был признан лучшим игроком года в Counter-Strike 2 по версии HLTV.org, а Илья Осипов (m0NESY) занял второе место в этом рейтинге. В декабре 2024 года Team Spirit также выиграла турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по этой игре.

Несмотря на то, что в апреле 2022 года ESL отстранила российские клубы Virtus.pro и Gambit от своих турниров по CS:GO, а Международная федерация киберспорта до августа 2023 года запрещала российским спортсменам выступать под национальным флагом, команды с российскими игроками продолжают добиваться успехов на крупных соревнованиях. Например, Team Spirit, имеющая состав с российскими игроками, уже выигрывала чемпионат мира по Dota 2 в 2021 и 2023 годах. Также, команда Team Falcons, в составе которой также присутствовал российский киберспортсмен Станислав Поторак, победила в турнире The International по Dota 2 в сентябре 2025 года, который проходил в немецком Гамбурге.

В России активно развивается киберспортивная инфраструктура, например, к лету 2025 года в Екатеринбурге была запланирована киберспортивная арена «Маяк Арена», которая должна стать одной из крупнейших в стране. Также правительство России, в частности президент Владимир Путин, поручили IT-компаниям и властям поддержать киберспорт и организовать ежегодный всероссийский киберспортивный турнир по отечественным онлайн-играм.