Team Falcons с двумя россиянами в составе победила в мейджоре по CS 2
Команда Team Falcons победила в мейджоре по Counter-Strike 2 — киберспортивном турнире серии Intel Extreme Masters, прошедшем в немецком Кёльне. Призовой фонд состязания составил $1,25 млн.
В гранд-финале европейская Team Falcons опередила команду из Бразилии Furia со счетом 3-0 (13:8, 13:8, 13:8). В составе команды победителей — россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен. Илья Осипов получил титул самого ценного игрока (MVP) по итогам турнира. Игрок закончил его с рейтингом 1,25. Для m0NESY этот титул MVP — седьмой в карьере.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году. По его итогам Team Falcons получат из призового фонда $500 тыс. Furia достанется $170 тыс., а занявшая третье место российская команда Team Spirit заработает $80 тыс. Второй мейджор по Counter-Strike 2 с таким же призовым фондом пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. С 12 по 23 августа на Кубке мира по киберспорту в Париже состоится крупнейший по размеру награды турнир по CS 2. Призовой фонд составит $2 млн.
Успех Team Falcons, где два россиянина, включая самого ценного игрока Илью m0NESY Осипова, стали чемпионами IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2, отражает продолжающееся значительное участие российских киберспортсменов на международной арене. Ранее, 11 октября 2025 года, та же команда, Team Falcons, с этими же российскими игроками дошла до гранд-финала другого крупного турнира по Counter-Strike 2 — ESL Pro League Season 22, где Илья «m0NESY» Осипов был признан лучшим игроком матча.
В целом, российские киберспортсмены показывают высокие результаты в Counter-Strike 2. Например, в январе 2025 года, 17-летний Данил Крышковец (donk) из Team Spirit был признан лучшим игроком года в Counter-Strike 2 по версии HLTV.org, а Илья Осипов (m0NESY) занял второе место в этом рейтинге. В декабре 2024 года Team Spirit также выиграла турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по этой игре.
Несмотря на то, что в апреле 2022 года ESL отстранила российские клубы Virtus.pro и Gambit от своих турниров по CS:GO, а Международная федерация киберспорта до августа 2023 года запрещала российским спортсменам выступать под национальным флагом, команды с российскими игроками продолжают добиваться успехов на крупных соревнованиях. Например, Team Spirit, имеющая состав с российскими игроками, уже выигрывала чемпионат мира по Dota 2 в 2021 и 2023 годах. Также, команда Team Falcons, в составе которой также присутствовал российский киберспортсмен Станислав Поторак, победила в турнире The International по Dota 2 в сентябре 2025 года, который проходил в немецком Гамбурге.
В России активно развивается киберспортивная инфраструктура, например, к лету 2025 года в Екатеринбурге была запланирована киберспортивная арена «Маяк Арена», которая должна стать одной из крупнейших в стране. Также правительство России, в частности президент Владимир Путин, поручили IT-компаниям и властям поддержать киберспорт и организовать ежегодный всероссийский киберспортивный турнир по отечественным онлайн-играм.