Правительство подготовило к внесению законопроект об ИИ

«Ъ» ознакомился с финальным вариантом законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Документ будет рассмотрен на правительственной комиссии 22 июня. Источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, сообщил, что документ может быть внесен в Госдуму до конца недели. Текст сократился до 13 страниц и 13 статей. Теперь проект называется «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».

В новой версии документа под регулирование подпадают только большие фундаментальные модели, включающие более 1 млрд параметров. Решения меньшего масштаба, включая созданные на открытом коде, от требований освобождены. Из документа исчезло понятие «доверенные» модели, остались только «суверенные» и «национальные». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, уточнил, что от «доверенных» моделей для критической информинфраструктуры отказались, так как требования к софту, куда относится и ИИ, для внедрения в КИИ уже прописаны ФСТЭК и ФСБ, и если модель им не соответствует, значит, внедрить ее нельзя.

Разработчики и платформы больше не обязаны маркировать синтезированный ИИ-контент — достаточно предоставить пользователям такую возможность. Ответственность владельцев сервисов сведена к общей формулировке: «несут ответственность в соответствии с законодательством РФ». Исключены также блоки об авторском праве, регулировании дата-центров и ограничениях для иностранных нейросетей.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил «Ъ», что задача документа — создать приоритетную поддержку отечественным разработкам, а не запрещать доступ к зарубежным решениям. В Минцифры сообщили о высокой степени готовности проекта, отметив, что отраслевые особенности пропишут отдельно.

Подробнее — в материале «Нейросети на миллиард».