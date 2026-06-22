Правительство подготовило к внесению законопроект об ИИ
«Ъ» ознакомился с финальным вариантом законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Документ будет рассмотрен на правительственной комиссии 22 июня. Источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, сообщил, что документ может быть внесен в Госдуму до конца недели. Текст сократился до 13 страниц и 13 статей. Теперь проект называется «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».
В новой версии документа под регулирование подпадают только большие фундаментальные модели, включающие более 1 млрд параметров. Решения меньшего масштаба, включая созданные на открытом коде, от требований освобождены. Из документа исчезло понятие «доверенные» модели, остались только «суверенные» и «национальные». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, уточнил, что от «доверенных» моделей для критической информинфраструктуры отказались, так как требования к софту, куда относится и ИИ, для внедрения в КИИ уже прописаны ФСТЭК и ФСБ, и если модель им не соответствует, значит, внедрить ее нельзя.
Разработчики и платформы больше не обязаны маркировать синтезированный ИИ-контент — достаточно предоставить пользователям такую возможность. Ответственность владельцев сервисов сведена к общей формулировке: «несут ответственность в соответствии с законодательством РФ». Исключены также блоки об авторском праве, регулировании дата-центров и ограничениях для иностранных нейросетей.
Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил «Ъ», что задача документа — создать приоритетную поддержку отечественным разработкам, а не запрещать доступ к зарубежным решениям. В Минцифры сообщили о высокой степени готовности проекта, отметив, что отраслевые особенности пропишут отдельно.
Подробнее — в материале «Нейросети на миллиард».
Подготовка законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России ведется с 2025 года. Изначально предполагалось, что документ будет охватывать широкий спектр ИИ-моделей, включая «доверенные», а также регламентировать авторские права и маркировку ИИ-контента. Однако, по мере доработки, проект значительно изменился: из него исчезли многие жесткие требования, чтобы избежать чрезмерного регулирования, способного замедлить развитие технологий и привести к оттоку специалистов, как это произошло в некоторых европейских странах. Финальная версия документа, получившая название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», фокусируется преимущественно на поддержке отечественных разработок и регулировании только «больших фундаментальных моделей» с более чем 1 миллиардом параметров.
Законопроект прошел несколько этапов обсуждений, в ходе которых бизнес-сообщество высказывало опасения по поводу роста затрат и замедления вывода продуктов на рынок. Власти стремятся найти баланс между необходимостью защиты граждан и государства, особенно в критически важных сферах, и стимулированием инноваций. Предполагалось, что ИИ-модели для госинформсистем и объектов критической инфраструктуры будут сертифицироваться ФСТЭК и ФСБ России, а также находиться в специальном реестре. Некоторые обсуждения касались также возможности обучения ИИ на государственных данных, но только после согласования с контролирующими органами.