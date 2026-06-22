«Промэлектроналадка» расплачивается за взятки

Более 200 млн руб. взыскал в доход государства по иску прокуратуры в Иваново арбитражный суд с компании «Промэлектроналадка», выполнявшей контракты на ремонт многоквартирных домов. Все торги и договоры признаны недействительными, поскольку заключались в обход законодательства и за откаты в пользу начальника департамента ЖКХ. Получивший взятки на 33 млн руб. бывший чиновник сбежал от следствия за границу. А дававший ему деньги бенефициар «Промэлектроналадки» месяц назад накануне приговора был объявлен розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина региональный арбитражный суд вынес 17 июня, полностью удовлетворив его требования о взыскании более 233 млн руб. в доход государства. В свое время, как рассказывал “Ъ”, облпрокуратура провела проверку исполнения законодательства при заключении некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» договоров на соответствующие работы с ООО «СНН "Промэлектроналадка"». Было установлено, что в 2021–2023 годах между фондом и ООО по результатам проведения торгов заключены 15 контрактов на оценку технического состояния домов и их ремонт. Общая цена соглашений составила 223 100 310 руб. Работы признали выполненными в полном объеме, за что компании выплатили бюджетные деньги.

Но в феврале 2025 года СКР возбудил уголовное дело о получении и даче взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ) начальником департамента ЖКХ Ивановской области Владиславом Мартьяновым. По версии следствия, он в общей сложности получил 33 млн руб. от бенефициара «Промэлектроналадки» Дениса Кручинина. Деньги полагались за покровительство этой фирме, а также другой структуре бизнесмена ООО «Дорпромстрой». Для них создавались преимущественные условия на рынке выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по договорам, заключенным с фондом. Другие организации, пытавшиеся участвовать в торгах, напротив, сталкивались с дискриминационными условиями, ограничивающими конкуренцию.

Руководству фонда давались указания не формировать лоты электронного аукциона без предварительного согласования с господином Мартьяновым.

При этом «Промэлектроналадке» предоставлялась возможность первоочередного выбора объектов будущих договоров подряда, наиболее материально выгодных по затратам на строительные материалы и оплате выполненных работ, технически несложных.

Проверка прокуратуры выявила нарушение законодательства о конкуренции, совершенное под условием перечисления взятки в виде откатов при проведении торгов и заключении 15 договоров. Прокуроры потребовали признать их недействительными и, применяя последствия недействительности, взыскать всю сумму по ним в казну. Слушания продолжались в Арбитражном суде Ивановской области с марта этого года. Как следует из карточки дела, ответчик пытался затянуть процесс, подавая заявления и требуя разъяснений от суда о принятых мерах по обеспечению иска и т. д., но безуспешно. «Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме»,— сообщили “Ъ” в прокуратуре области.

Владислав Мартьянов еще до подачи прокуратурой антикоррупционного иска по возврату бюджетных средств был заключен в СИЗО, как и сменивший его на посту главы областного ЖКХ Денис Кочнев, а также еще ряд лиц, включая бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и мэра Иваново Александра Шаботинского. Помимо эпизодов со взятками им инкриминировали ряд случаев превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 286 УК РФ), при строительстве в Курской области оборонительных сооружений на границе с Украиной, а также другие преступные деяния. Господин Мартьянов позже был освобожден под домашний арест, который в конце прошлого года смягчили до запрета определенных действий. После этого экс-чиновник бесследно исчез и был в феврале этого года объявлен в международный розыск, так как УФСБ по Ивановской области предоставило данные о его побеге за границу. Его адвокаты пытались обжаловать это решение, утверждая, что рапорт оперативника-чекиста составлен с нарушениями, а «объективные доказательства, подтверждающие факт пересечения государственной границы, отсутствуют».

По словам защитников, родные Владислава Мартьянова еще до начала розыска сами обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

«Это указывает на возможный внезапный характер исчезновения, не связанный с умышленным уклонением от следствия,— возможное похищение, несчастный случай или иные обстоятельства»,— указывали его представители, но суд не убедили. В это время во Фрунзенском райсуде Иваново начался процесс по обвинению главы «Промэлектроналадки» в даче взяток беглому экс-чиновнику. Подсудимый также находился на свободе и до мая исправно являлся на слушания. Однако 20 и 27 мая, когда процесс уже зашел в заключительную фазу и ожидались прения сторон, дважды была зафиксирована «неявка подсудимого по болезни». На следующем заседании 1 июня производство по делу было приостановлено с пометкой «обвиняемый скрылся, и место его пребывания неизвестно», что автоматически означает объявление его в розыск вслед за Владиславом Мартьяновым.

Адвокат Дениса Кручинина Михаил Кобец от комментариев воздержался. В прокуратуре Ивановской области, в свою очередь, заявили, что надзорное ведомство «проконтролирует фактическое исполнение судебного акта» о взыскании с его структур денежных средств.

Сергей Сергеев