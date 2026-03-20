У «Промэлектроналадки» возникли накладки

Как стало известно “Ъ”, в арбитражный суд Ивановской области региональной прокуратурой подан иск к компании, которая за многомиллионные «откаты» получила преимущественные права на заключения контрактов с муниципалитетом на ремонт многоквартирных домов. Теперь с коммерсантов взыскивают как коррупционный весь полученный по контрактам доход на сумму более 223 млн руб.

С иском в арбитраж обратился прокурор Ивановской области Андрей Жугин, получивший известность борьбой с участниками незаконной застройки жемчужины региона — города Плёса.

В заявлении указано, что прокуратура области провела проверку исполнения законодательства при заключении некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» договоров на соответствующие работы с ООО «СНН Промэлектроналадка».

Установлено, что в 2021–2023 годах между фондом и ООО по результатам проведения торгов заключены 15 контрактов на оценку технического состояния многоквартирных домов и их ремонт. Общая цена соглашений составила 223 млн 100 тыс. 310 руб.

Договоры впоследствии признаны полностью исполненными, а компания получила из фонда средства в полном объеме.

СУ СКР по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по факту получения Владиславом Мартьяновым как начальником департамента ЖКХ Ивановской области взятки в размере 33 млн руб. от предпринимателя Дениса Кручинина за общее покровительство и попустительство, а также за незаконные действия в интересах ООО «Дорпромстрой» и «Промэлектроналадка», которые он контролировал. В последующем данное расследование было соединено с рядом других дел, в которых фигурирует господин Мартьянов. Сам он скрылся из-под домашнего ареста, а господина Кручинина отдали под суд.

Господин Мартьянов с бенефициаром двух ООО Кручининым создали организованную преступную группу.

Для «Дорпромстроя» и «Промэлектроналадки» создавались преимущественные условия на рынке выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по договорам, заключенным с фондом. Для других организаций, желающих их заключить, напротив создавались дискриминационные условия, ограничивающие конкуренцию.

Руководству фонда давались указания не формировать лоты электронного аукциона без предварительного согласования с господином Мартьяновым. При этом «Промэлектроналадке» предоставлялась возможность первоочередного выбора объектов будущих договоров подряда, наиболее материально выгодных по затратам на строительные материалы и оплату выполненных работ, технически не сложных.

Прокурорской проверкой установлено нарушение законодательства о конкуренции, совершенное под условием перечисления взятки в виде так называемых откатов при заключении 15 договоров.

Прокуратура требует признать сделки недействительными, а с ООО взыскать все полученные по договорам 223 млн руб. Оперативно получить комментарии ответчика “Ъ” не удалось.

Фактически исковые требования прокурора области Жугина стали продолжением темы противодействия коррупции, поднятой на годовой коллегии надзорного ведомства, которая прошла 19 марта с участием президента Владимира Путина. На ней, как сообщал “Ъ”, генпрокурор Александр Гуцан потребовал, чтобы его подчиненные добивались полного возмещения вреда и ущерба по уголовным и административным делам, в том числе коррупционной направленности.

Николай Сергеев