Эффективность работы оценят поквартально

В январе—марте этого года производительность труда в РФ начала расти и увеличилась на 1,7% после снижения по итогам 2025 года на 0,5%, следует из первой поквартальной оценки показателя Росстатом. Максимальный прирост — в сфере морского транспорта, минимальный — в металлургии. Сокращение же производительности произошло в сфере охоты. К более оперативному сбору данных об этом индикаторе власти переходят на фоне ожиданий, что увеличение производительности позволит обеспечить экономический рост. Хотя темпы повышения эффективности труда пока недостаточны, инструменты для его стимулирования остаются прежними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменения в производительности труда теперь будут измерять чаще, но только по крупным предприятиям

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Изменения в производительности труда теперь будут измерять чаще, но только по крупным предприятиям

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

С этого года Росстат будет ежеквартально публиковать прокси-показатель производительности труда для более оперативного отслеживания динамики этого индикатора в российской экономике. Об этом ведомство заявило 19 июня. Напомним, до этого Росстат рассчитывал показатель производительности труда один раз в год, он отражает изменение эффективности использования трудовых ресурсов во времени и динамику физического объема валовой добавленной стоимости, приходящегося на единицу затрат труда.

Оперативность оценок Росстата повышается за счет сокращения перечня объектов исследования. Если традиционный показатель ведомство считает по полному кругу хозяйствующих субъектов, то его оперативная версия будет учитывать только крупные предприятия. Первые оценки с учетом новой методологии включают показатели за четыре квартала 2025 года и за январь—март 2026 года.

За первые три месяца этого года прокси-показатель производительности труда вырос на 1,7% году к году (после снижения на 0,5% за 2025 год и на 2,6% отдельно в первом квартале) и достиг 101,68%.

Самый высокий рост производительности зафиксирован в деятельности морского пассажирского и грузового транспорта (плюс 89,3%). Среди иных лидеров — почтовая и курьерская деятельность (плюс 28,7%), а также производство прочих транспортных средств и оборудования (прирост на 24,7%). Наименьшие положительные значения индекса зафиксированы в сфере металлургии, где показатель прибавил символические 0,1%.

Падение же производительности было характерно для охоты, отлова и отстрела диких животных, включая предоставление соответствующих услуг, показатель снизился на 15%. Сокращение отмечается и в производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (минус 12,8%), полиграфической деятельности (минус 12,7%) а также в сфере сбора и обработки сточных вод (минус 12,5%).

Старт регулярного сбора данных о производительности отражает растущую озабоченность властей этим показателем. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, главное, что может обеспечить экономический рост,— это повышение производительности труда, которая, впрочем, пока растет недостаточными темпами. По ее словам, нужны механизмы, стимулирующие развитие производственных возможностей и увеличение производительности труда.

Инструменты для роста производительности, которые власти при этом могут предложить бизнесу, пока остаются прежними.

В частности, речь идет о внедрении практик «бережливого производства» с помощью экспертов Минпромторга, которое предусмотрено федеральным проектом «Производительность труда».

В несколько ином виде его запустили еще в 2018 году, и, хотя для отдельных предприятий эффект от ведомственной поддержки оказался значимым, влияние новых практик организации производства на экономику в целом остается ограниченным.

Сейчас же против повышения производительности будет действовать еще один фактор — стремление компаний сохранить большую часть штата своих сотрудников даже при падении выпуска. В РФ растет число сотрудников в простое (см. “Ъ” от 18 июня), их сокращение дало бы мгновенный прирост производительности труда. Однако, как пояснил в интервью ИС «Вести» глава РСПП Александр Шохин, российские компании понимают, что такое «социальная ответственность».

Анастасия Мануйлова