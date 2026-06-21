Смотр строя и рисков

Главным итогом завершившейся под Парижем выставки вооружений Eurosatory 2026 стало дальнейшее усиление уже наметившегося в последние годы интереса к боевому опыту Украины. Это проявилось как в росте числа украинских компаний-участниц, так и в расширении их взаимодействия с европейскими производителями и инвесторами на фоне сдвига всей оборонной отрасли в сторону массовых беспилотных систем и дешевых средств поражения вместо традиционных тяжелых платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация беспилотника MTO Toutatis на выставке Eurosatory 2026

Фото: Alice Sacco / Reuters Демонстрация беспилотника MTO Toutatis на выставке Eurosatory 2026

Фото: Alice Sacco / Reuters

Число участников проходившей с 15 по 19 июня выставки Eurosatory 2026 выросло за два года с 2 тыс. до более чем 2,6 тыс. Значительная часть этого прироста пришлась на европейские оборонные компании, работающие в условиях расширения программ перевооружения ЕС и увеличения оборонных бюджетов. Дополнительной организационной новинкой стал финансовый кластер, объединивший банки и инвестиционные фонды с производителями вооружений на одной площадке.

Гендиректор организатора выставки Coges Events Шарль Бодуэн, характеризуя текущую ситуацию, назвал Eurosatory «смотром нарастающих рисков» и отметил, что для европейских армий сокращается окно возможностей по внедрению новых систем вооружений. По его словам, в условиях дефицита времени ряд государств вынужден рассматривать закупку уже готовых решений за пределами Европы.

Практически все крупные экспозиции были сосредоточены вокруг беспилотных систем — разведывательных и ударных БПЛА, барражирующих боеприпасов, наземных роботизированных комплексов и средств противодействия дронам.

Заметным трендом стала роботизация наземных платформ.

Эстонская компания Milrem показала новые варианты гусеничного комплекса THeMIS, а финская Patria совместно с немецкой RENK представила полноразмерную концепцию тяжелой безэкипажной платформы с электронным приводом. Параллельно Rolls-Royce Power Systems продемонстрировала гибридную силовую установку мощностью от 260 до 1350 кВт — для техники от бронетранспортеров до основных боевых танков.

При этом европейские производители не отказываются и от классических бронетанковых платформ: на выставке были представлены новые проекты основных боевых танков, включая разработку франко-германского консорциума KNDS и совместный проект Leonardo и Rheinmetall на базе танка KF51 Panther. Обе машины, как ожидается, будут приняты на вооружение к 2030 году. Однако такие платформы сегодня проектируются прежде всего как часть единого цифрового контура вместе с разведывательными и ударными беспилотниками, а не как отдельная боевая единица.

Особенностью нынешней выставки стало резкое увеличение украинского присутствия. Если в 2024-м в Eurosatory участвовало около десятка украинских компаний, то в этом году их число выросло до 80, среди которых Fire Point, TAF Industries, The Fourth Law, BlueBird Tech, Vyriy Industries, Skyeton и другие производители дронов, средств радиоэлектронной борьбы и наземной робототехники. По оценкам правительства Украины, на которые ссылается отраслевое издание Army Recognition, потенциальная производственная мощность украинского оборонно-промышленного комплекса достигла $55 млрд — это примерно в 50 раз больше, чем на начало 2022 года (по данным Army Recognition и Минобороны Украины).

Наиболее заметным экспонатом стала выставленная на отдельном стенде Fire Point крылатая ракета FP-5 Flamingo: длина — около 12 м, стартовая масса — до 6 тонн, заявленная дальность — около 3000 км, боевая часть — массой до 1150 кг. По расчетам Army Recognition, стоимость одной ракеты оценивается приблизительно в $500 тыс.— примерно в семь раз дешевле американского Tomahawk (около $3,6 млн за единицу). По данным того же издания, речь идет о системе, которая проходит обкатку, а не о полностью отработанном вооружении: по состоянию на середину июня было известно о 23 пусках Flamingo, из которых до цели долетели шесть ракет, а официально подтверждены лишь два попадания.

Тем не менее интерес к ракете уже привел к переговорам о локализации производства: по данным Financial Times, немецкий концерн Diehl Defence обсуждает с Fire Point создание производственной линии FP-5 в Германии и интеграцию собственных решений в систему наведения.

Если соглашение будет заключено, это станет первым известным случаем производства украинского стратегического оружия на территории страны НАТО.

Как заявил Шарль Бодуэн в интервью Defense News, с учетом такого представительства «можно быть уверенными, что мы видим полный спектр современных украинских решений». Он также назвал часть представленных технологий — в первую очередь рои дронов и дешевые дальнобойные средства поражения — теми возможностями, которых у европейских армий пока нет и которые им необходимо закупать в готовом виде. В то же время профильные европейские издания обращают внимание и на ограничения украинского оборонного сектора: производители продолжают зависеть от зарубежных комплектующих, сталкиваются с проблемами сертификации, контроля качества и экспортных разрешений, а уязвимость производственных мощностей для ударов остается постоянным риском.

Ряд западных обозревателей расценивает итоги Eurosatory как свидетельство начала перестройки модели оборонной промышленности. Автор отраслевой рассылки Eyes Only Уэс О’Доннелл отмечает, что преимущество постепенно переходит от крупных оборонных концернов с многолетними циклами разработки к компаниям, способным быстро адаптировать продукцию и наращивать производство в зависимости от изменений на поле боя.

Дмитрий Сотак