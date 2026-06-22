Эксплуатанты Ан-2 попросят Минтранс ввести госрегулирование на авиатопливо

Ассоциация эксплуатантов Ан-2 до конца июня направит в Минтранс предложение о госрегулировании стоимости авиакеросина и авиабензина, рассказал «Ъ» президент объединения Владимир Антонов. Весной ассоциация обращалась в Росавиацию по поводу цен на авиабензин, однако в агентстве сообщили, что вопрос лежит вне их полномочий.

По словам господина Антонова, если крупные авиакомпании тратят на топливо уже более трети расходов, то в малой авиации эта доля еще существеннее, что ухудшает экономику перевозок.

В письме, с которым ознакомился “Ъ”, Ассоциация эксплуатантов Ан-2 указывает, что особенно острая ситуация складывается с авиационным бензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать автомобильный бензин, который «не везде хорошего качества».

Исполнительный директор Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш говорит, что Росавиация смягчила требования по топливообеспечению для легких самолетов и теперь при наличии акта оценки их можно заправлять автомобильным бензином вместо авиабензина. По его словам, сейчас эксплуатанты запросили производителей двигателей о возможностях работать с бензином по стандартам «Евро 3».

Председатель правления Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев считает ожидания дефицита топлива логичными, но предостерегает от госрегулирования. По его мнению, директивно низкая цена приведет к исчезновению топлива: «цена может стать директивно низкой, но топлива не будет».

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