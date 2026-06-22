Эксплуатанты Ан-2 попросят Минтранс ввести госрегулирование на авиатопливо
Ассоциация эксплуатантов Ан-2 до конца июня направит в Минтранс предложение о госрегулировании стоимости авиакеросина и авиабензина, рассказал «Ъ» президент объединения Владимир Антонов. Весной ассоциация обращалась в Росавиацию по поводу цен на авиабензин, однако в агентстве сообщили, что вопрос лежит вне их полномочий.
По словам господина Антонова, если крупные авиакомпании тратят на топливо уже более трети расходов, то в малой авиации эта доля еще существеннее, что ухудшает экономику перевозок.
В письме, с которым ознакомился “Ъ”, Ассоциация эксплуатантов Ан-2 указывает, что особенно острая ситуация складывается с авиационным бензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать автомобильный бензин, который «не везде хорошего качества».
Исполнительный директор Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш говорит, что Росавиация смягчила требования по топливообеспечению для легких самолетов и теперь при наличии акта оценки их можно заправлять автомобильным бензином вместо авиабензина. По его словам, сейчас эксплуатанты запросили производителей двигателей о возможностях работать с бензином по стандартам «Евро 3».
Председатель правления Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев считает ожидания дефицита топлива логичными, но предостерегает от госрегулирования. По его мнению, директивно низкая цена приведет к исчезновению топлива: «цена может стать директивно низкой, но топлива не будет».
Подробнее — в материале «Полный бак идей».
Проблема роста цен на авиатопливо, особенно на авиационный керосин, неоднократно затрагивала авиакомпании по всему миру, значительно увеличивая их расходы. Например, в Перми цена тонны авиационного керосина с октября 2020 года по февраль 2025 года выросла в два раза, достигнув 85,12 тыс. руб. Рост цен может приводить к сокращению рейсов или банкротству авиакомпаний, поскольку им приходится перекладывать возросшие расходы на пассажиров. В ряде случаев региональные антимонопольные службы возбуждали дела в отношении компаний, которые, будучи субъектами естественной монополии, устанавливали плату за заправку воздушных судов без государственного регулирования.
Колебания цен на бензин и дизельное топливо также вызвали озабоченность властей и привели к различным мерам регулирования. Например, Правительство РФ вводило временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен и насыщения внутреннего рынка, а также обсуждало мораторий на обнуление демпферных выплат нефтекомпаниям, чтобы предотвратить резкие колебания цен на топливо. Однако, некоторые эксперты предостерегают от государственного регулирования цен, считая, что это может привести к дефициту топлива на рынке. Ограничения на экспорт топлива вводились из-за повышенного спроса, вызванного полевыми работами, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками.