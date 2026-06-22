X5 и «Лента» предложили птицефабрикам снизить цены на яйца на 25%

Ритейлеры X5 и «Лента» обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 руб. для категории С2, 45 руб. — для С1 и 50 руб. — для С0. В письмах (есть у «Ъ») это объясняется падением общерыночных цен.

Представители трех птицефабрик подтвердили “Ъ” получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22–25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. В X5 на запрос оперативно не ответили, в «Магните» от комментариев отказались.

В «Ленте» пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25–45%, уточнили в компании.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов называет пересмотр закупочных цен вслед за рыночной динамикой стандартной практикой для всех продуктов питания. Договоры, по его словам, обычно содержат соответствующий пункт.

Сейчас яйца — один из наиболее дешевеющих продуктов. По данным Eggpack.ru, средняя оптовая цена на С1 к 14 июня составила 28 руб. за десяток, с начала года показатель сократился на 44%. В рознице, согласно Росстату, десяток на 15 июня стоил в среднем 75 руб., потеряв за год 23,6%. Давление на рынок в долгосрочной перспективе оказывает рост производства: в январе—мае сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц.

Подробнее — в материале «У сезона свои резоны».