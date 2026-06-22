X5 и «Лента» предложили птицефабрикам снизить цены на яйца на 25%
Ритейлеры X5 и «Лента» обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 руб. для категории С2, 45 руб. — для С1 и 50 руб. — для С0. В письмах (есть у «Ъ») это объясняется падением общерыночных цен.
Представители трех птицефабрик подтвердили “Ъ” получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22–25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. В X5 на запрос оперативно не ответили, в «Магните» от комментариев отказались.
В «Ленте» пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25–45%, уточнили в компании.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов называет пересмотр закупочных цен вслед за рыночной динамикой стандартной практикой для всех продуктов питания. Договоры, по его словам, обычно содержат соответствующий пункт.
Сейчас яйца — один из наиболее дешевеющих продуктов. По данным Eggpack.ru, средняя оптовая цена на С1 к 14 июня составила 28 руб. за десяток, с начала года показатель сократился на 44%. В рознице, согласно Росстату, десяток на 15 июня стоил в среднем 75 руб., потеряв за год 23,6%. Давление на рынок в долгосрочной перспективе оказывает рост производства: в январе—мае сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц.
Подробнее — в материале «У сезона свои резоны».
Снижение цен на яйца в 2024–2025 годах произошло на фоне перепроизводства и роста предложения на внутреннем рынке, при этом потребительский спрос также снижался. К концу лета 2025 года производство яиц в России достигало более 120% от внутреннего потребления, а по итогам января—июля 2025 года сельхозорганизации увеличили производство яиц на 6,3% год к году. Это привело к значительной коррекции цен: например, в конце 2025 года яйца первой категории у производителей в среднем стоили на 24,9% меньше, а второй категории — на 31,9% меньше в годовом выражении.
В целом, ритейлеры часто используют яйца как "трафикообразующую" позицию, которая привлекает покупателей, что заставляет торговые сети сдерживать цены. Снижение закупочных цен на яйца в текущем контексте объясняется объективными рыночными факторами — ростом предложения и снижением спроса в летний период.
Ранее, в 2023–2024 годах, напротив наблюдался резкий рост цен на яйца, что стало причиной проверки крупнейших торговых сетей Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Тогда одной из причин подорожания называли увеличение спроса, за которым не успевали производители и государство. В связи с этим в декабре 2023 года и январе 2024 года в Россию начали импортировать яйца из Азербайджана и Турции. Впоследствии ФАС предложила заключать соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты, включая яйца, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.