Нефть считают с запасом

В Банке России предложили ориентироваться на более консервативные оценки долгосрочной цены нефти при настройке бюджетного правила. В свежей аналитической записке регулятор оценивает устойчивую цену российской нефти Urals в диапазоне $54–72 за баррель и приходит к выводу, что для государственных финансов опаснее переоценить будущие нефтегазовые доходы, чем недооценить их. Эта работа появилась на фоне дискуссии о параметрах бюджетного правила и роли резервов в условиях высокой зависимости бюджета от сырьевых доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал аналитическую записку «Устойчивость на текучей основе: долгосрочная устойчивая цена на нефть», посвященную одному из ключевых вопросов российской бюджетной политики — потенциальному уровню нефтяных доходов, на который государство может ориентироваться при планировании на длительном горизонте. По расчетам авторов, такая цена российской нефти Urals — $54–72 за баррель. В сценарии более быстрого энергоперехода и ужесточения климатической политики ее диапазон снижается до $43–48 за баррель. При этом в ЦБ подчеркивают, что речь идет не о прогнозе цен на нефть, а об его оценке устойчивого уровня с учетом долгосрочных изменений мирового спроса и предложения. Авторы предлагают оценивать нефтяные доходы, используя не текущие котировки цен, а анализируя способность бюджета сохранять устойчивость при менее благоприятных сценариях.

Основной вопрос исследования касается бюджетного правила, с помощью которого нефтегазовые доходы влияют на расходы, объем резервов и устойчивость государственных финансов. В этой связи авторы анализируют последствия возможных ошибок при выборе базовой цены нефти для бюджетного планирования.

Главный вывод — последствия завышенной оценки будущих нефтяных доходов могут оказаться более серьезными, чем чрезмерно осторожных предпосылок.

Если государство исходит из слишком высокой цены нефти, расходы бюджета могут оказаться привязаны к доходам, которые не будут получены в будущем. В таком случае возрастает риск использования резервов или увеличения заимствований. Более консервативные оценки создают дополнительный запас устойчивости на случай ухудшения внешней конъюнктуры.

В качестве одного из аргументов авторы приводят динамику ликвидной части Фонда национального благосостояния, которая сократилась с 8,4 трлн руб. в начале 2022 года до 4,1 трлн руб. к началу 2025 года. В этих условиях значение резервов как инструмента сглаживания внешних шоков возрастает, а цена ошибки при оценке будущих нефтяных доходов становится выше. Идею Минфина скорректировать бюджетное правило за счет более быстрого снижения базовой цены нефти авторы исследования считают оправданной — такой подход позволяет лучше учитывать долгосрочные риски и сохранять роль резервов как механизма защиты бюджета от ухудшения внешней конъюнктуры.

Исследование дополняет дискуссию о долгосрочной бюджетной политике, которая сталкивается сразу с несколькими вызовами.

С одной стороны, нефтегазовые доходы остаются важным источником бюджетных поступлений.

С другой — неопределенность вокруг мировой энергетики остается высокой.

Среди факторов риска авторы называют климатическую политику, развитие технологий энергоперехода и возможные изменения структуры мирового спроса на углеводороды.

Предложенные в записке оценки и выводы являются их личным мнением, подчеркивают авторы исследования. Сторонники менее консервативной бюджетной политики обычно отмечают, что чрезмерная осторожность ограничивает возможности финансирования текущих расходов и госинвестиций даже в периоды благоприятной конъюнктуры. Вопрос о том, какой баланс между текущими расходами и накоплением резервов является оптимальным, остается предметом дискуссии. Впрочем, появление этого исследования является еще одним свидетельством о смещении акцента дискуссии экономистов в сторону долгосрочной устойчивости госфинансов.

Артем Чугунов