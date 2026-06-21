«Сибирь» уступила «Велесу» по сумме двух переходных матчей

«Сибирь» не смогла выйти в Первую лигу, несмотря на победу во втором переходном матче. Новосибирские футболисты встретились на своем поле с московским «Велесом» 21 июня.

Напомним, в первом матче в Домодедово 17 июня «Велес» разгромил новосибирцев 4:1, и сибирякам приходилось отыгрывать три мяча. До перерыва хозяевам удалось забить дважды: на 10-й минуте Антон Кобялко вколотил мяч в ворота гостей с близкого расстояния, а в самом конце первого тайма он же переправил головой мяч в сетку.

Но второй тайм оказался менее удачным для «Сибири». Сначала «Велес» сократил разрыв в счете, а затем Антон Кобялко не реализовал пенальти. Итоговый счет — 2:1. «Сибирь» осталась в группе «Золото» Второй лиги.

Валерий Лавский