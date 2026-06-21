Спасатели приостановили поиски пропавшего в Приморье вертолета до утра

Спасатели приостановили поиски пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson R44 из-за наступления темноты и низкой облачности. Операция продолжится утром, рассказали в Росавиации.

Сегодня вертолет Robinson, принадлежащий авиакомпании «Гранат», вылетел из Тернея в сторону села Единка и не вышел в установленное время на связь. По данным авиакомпании, на борту находились два человека — пилот и летчик-наблюдатель. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что экипаж выполнял лесоавиационные работы. Там отметили, что пропавший вертолет не подавал сигналов о проблемах.

Поисково-спасательную операцию ведут вертолет Росавиации Ми-8 и два вертолета авиакомпании «Гранат». СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.