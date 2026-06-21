В Приморье пропал вертолет Robinson с двумя людьми на борту
В Приморском крае вертолет Robinson, вылетевший в воскресенье из Тернея в сторону села Единка, не вышел на связь в установленное время. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, их местонахождение пока не установлено.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в районе происшествия начаты поисково-спасательные работы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель двух и более человек.
Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о вертолете R-44, который выполнял лесоавиационные работы. По плану экипаж должен был выйти на связь в полдень по местному времени.
Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности полетов. Село Единка считается самым удаленным населенным пунктом Приморья, с которым поддерживается регулярное воздушное сообщение.
Похожие инциденты, связанные с пропажей вертолетов, регистрировались в различных регионах России. Так, в феврале 2026 года в Амурской области был найден пропавший вертолет Robinson; три человека на борту погибли. В июле 2024 года в Якутии был обнаружен разрушенный вертолет Robinson, все четыре человека на борту которого погибли. В том же месяце в Алданском районе Якутии поиски вертолета Robinson осложнялись низкой облачностью и труднодоступностью местности. В рамках расследований таких происшествий регулярно возбуждаются уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.