В Приморье пропал вертолет Robinson с двумя людьми на борту

В Приморском крае вертолет Robinson, вылетевший в воскресенье из Тернея в сторону села Единка, не вышел на связь в установленное время. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, их местонахождение пока не установлено.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в районе происшествия начаты поисково-спасательные работы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель двух и более человек.

Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о вертолете R-44, который выполнял лесоавиационные работы. По плану экипаж должен был выйти на связь в полдень по местному времени.

Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности полетов. Село Единка считается самым удаленным населенным пунктом Приморья, с которым поддерживается регулярное воздушное сообщение.