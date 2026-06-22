Медиапотребительское отношение

Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети из-за ограниченной работы интернета и популярных сервисов. Причины — сильный отток аудитории мессенджеров и перераспределение времени пользователей на ресурсы, которые доступны во время ограничений, например сервисы Smart TV. Эксперты считают, что падение медиапотребления в этом году может только усилиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Из-за замедлений интернета и ограничения доступа к некоторым ресурсам в России снизилась динамика медиапотребления, свидетельствуют данные ГК «Родная речь». Так, за январь—май время пользования интернетом сократилось на 4%. Наибольшие изменения зафиксированы в апреле—мае, когда медиапотребление снизилось с 256 до 243 минут в день. Параллельно продолжает сокращаться время просмотра ТВ, за период — на 5%, до 188 минут в день. При этом время просмотра Connected TV (CTV) выросло на 14%, до 55 минут в среднем.

Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте заметна у мессенджеров.

Так, с января по май дневной охват у WhatsApp сократился на 43%, до 25,6 млн, у Telegram — на 49,3% (40,2 млн), в то время как у национального мессенджера этот показатель вырос на 36,6% (68,6 млн), следует из данных компании. В июне же количество зарегистрированных пользователей мессенджера Max превысило 125 млн, а ежедневная аудитория составила 87 млн пользователей.

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В России уже фиксировалось сокращение медиапотребления. В январе—мае 2025 года время в сети сократилось на 3%. Тогда это связывали с сокращением аудитории сегмента онлайн-видео на 11% и, как следствие, замедления работы YouTube в стране (см. “Ъ” от 25 июня 2025 года).

В конце прошлого года Роскомнадзор начал вводить поэтапные ограничения работы WhatsApp в России. Позднее в феврале регулятор начал замедлять работу мессенджера Telegram. На данный момент оба сервиса не работают в России без VPN.

Помимо блокировок на ситуацию повлияли и ограничения мобильного интернета в крупных городах, где разница между потреблением контента через мобильную сеть и через домашний интернет выражена сильнее, а значит, и перераспределение аудитории проявилось заметнее, напоминает директор по продукту Hybe компании Hybrid Ecosystem Александр Сазанов. Домашний интернет пострадал меньше, но блокировки сервисов сказались и на нем: часть аудитории могла просто сократить потребление контента, временно отказаться от него или смириться с ограничениями, а другая перешла в более стабильно работающие стриминговые сервисы, говорит он. Часть пользователей действительно перешла на российские видеосервисы, однако полноценной замены экосистеме YouTube и другим сервисам так и не появилось, соглашается гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.

Когда у пользователя в доступе остаются только «одобренные» сервисы и соцсети, он почти перестает пользоваться интернетом, считает гендиректор агентства D-Agency Игорь Демидов.

С каждой новой блокировкой тренд на «цифровой минимализм» может усиливаться: это скажется в том числе и на рекламном рынке, где выигрывать будет тот, кто «умеет работать точечно внутри разрешенного контура», заключает он.

Рекламный рынок остро чувствует снижение медиапотребления через рост инфляции, удорожание контакта и снижение конверсий, считает директор по коммуникациям «Рейтинга рунета» Ася Шабалина. Ограниченных сервисов становится больше, а предлагаемые альтернативы не дают пользовательского опыта на привычном уровне, добавляет она. Если доступ к тому же Telegram продолжит усложняться или под ограничения попадут новые ресурсы, это будет и дальше негативно влиять на общее время пользователей в сети, заключает Ася Шабалина.

Варвара Полонская