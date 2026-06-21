Бонд с Ёлкой

Если бывшее «главное приключение лета» — рок-фестиваль «Нашествие» — не проводится в России с пандемийного 2020 года, то ежегодная «Дикая мята» пока успешно преодолевает все трудности. В этом году со всеми его новыми вызовами провести столь масштабный музыкальный open-air в Тульской области было, очевидно, совсем непросто. Тем не менее обитатели нескольких палаточных городков, среди которых оказался Константин Баканов, в течение трех дней были свидетелями значимых музыкальных событий сразу на восьми сценах.

Поле около поселка Бунырево Алексинского района Тульской области давно адаптировано для проведения ежегодной «Дикой мяты», и с каждым годом комфорта добавляется. Удобные дорожки, питьевая вода, павильоны со спонсорскими «активностями», торговые площади — не просто фуд-зоны, а продуманные дизайнерами локации, неотделимые от заявленной как часть идеологии фестиваля «дикорастущей музыки». Очень грамотное планирование выступлений на разных сценах позволяло увидеть максимум интересного без риска пропустить другое интересное.

На «Дикой мяте» впервые выступила Ёлка (Елизавета Иванцив). В 2025 году она прекратила многолетнее сотрудничество с рекорд-компанией Velvet Music, в каталоге которой была одним из флагманских артистов. Выступление на «Дикой мяте» выглядело как часть перезапуска ее карьеры. В рамках 40-минутного сета прозвучало по меньшей мере пять новых песен. Дело это рискованное. На фестивалях музыканты как раз стараются исполнять максимум знакомого. Певица объяснила со сцены: «Надо было это спеть, чтобы не болело. Мне нужно было принять в жизни несколько сложных решений». Даже не очень хитовую программу Ёлка смогла «вытащить» за счет своего обаяния, коммуникации с публикой и образа большого, очарованного этим миром ребенка, не забывая напомнить: «А мне через две недели 44 годика».

Свой главный хит «Прованс» Ёлка «вернула к фабричным настройкам».

В прошлом ноябре на «Золотом граммофоне» Ёлка убрала из его текста Борисполь. На «Мяте» певица улетела по привычному маршруту: из Борисполя в Париж, «а там еще немного — и Прованс».

Дай бог, болеть стало меньше.

Накануне фестиваля журналистам разослали памятку, в которой в числе прочего было сказано: «Во время фестиваля будут технические паузы, которые связаны с работой системы спецсредств, защищающих небо (системы дают наводки и помехи, что не позволяет качественно работать сценам)». Такая пауза случилась субботним вечером, когда зрители получили СМС-оповещения об опасности атаки БПЛА в Тульской области. 20-минутное ожидание переросло в полуторачасовое.

Здесь в самый раз вспомнить, что многочисленные отмены фестивалей в России в последние годы происходили по соображениям безопасности, сначала эпидемиологической, потом воздушной. Как показала «Дикая мята», понятие «безопасность» может быть очень гибким и растяжимым. Петь перед многотысячной публикой можно и при «опасности атаки БПЛА» — это вопрос правильной организации и отношений с местными властями.

Илья Золотухин, лидер группы «Бонд с кнопкой», хедлайнера первого дня, позже со сцены признался, что переживал отложенное выступление так, что «чуть не сдох, наорал на все, что можно, на табуретку». И затянул: «Мир не полон любви к нам, братья» («Свои»). В сете группы состоялись две премьеры — «Жить» и «Близость». Обе песни с нервом времени. «Нас пугали новости… Что же нам останется? Праздники бессонницы», «Все хорошо будет даже в сумраке от катастроф»…

Выступление «Бонда с кнопкой» напоминало то ли проповедь, то ли рок-литургию в исполнении босоногого музыканта.

Это настроение, безусловно, одно из уникальных свойств концертов группы.

«Фестивалеобразующей» для «Дикой мяты» группе The Hatters сначала, к удивлению фанатов, пришлось петь на камерной сцене «Лампа». В финале субботней ночи The Hatters появились и на главной сцене, чтобы снять вместе с публикой небольшой эпизод готовящегося фильма про «Дикую мяту». А еще питерские «Шляпники» представили на фестивале свой впечатляющий новый проект «Электроника» — диджейский сет со скрипками, гитарами и терменвоксом.

С наборами проверенных хитов на «Дикой мяте» появились «Танцы минус» и Найк Борзов. Их хедлайнерские позиции в программе — вопрос спорный, но с рок-хедлайнерами сейчас в России вообще непросто. К счастью, «Дикая мята» научилась выращивать хедлайнеров сама, не плывя по течению музыкальной индустрии, а в существенной степени ее формируя.