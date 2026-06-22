Экспорт в топку

Индия, один из ключевых покупателей российского топлива, увеличила закупки энергетического угля из РФ на 16% в январе—мае. В целом Индия сократила за этот период импорт энергетического угля на 12%, российские поставщики, вероятно, выигрывают за счет скидок. Совокупный экспорт угля из РФ за пять месяцев увеличился почти на 5% год к году, но добыча сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт энергического угля в Индию за январь—май на 16% год к году, до 3,7 млн тонн, подсчитали в BigMint. Это соответствует четвертому месту среди стран-поставщиков после Индонезии (36,9 млн тонн), ЮАР (14,4 млн тонн) и США (6,1 млн тонн). По динамике экспорта РФ заняла второе место после Австралии, нарастившей отгрузки угля в Индию на 40%, до 1,8 млн тонн.

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Общий импорт энергетического угля в Индию за пять месяцев сократился на 12% год к году, до 65 млн тонн.

Это самый низкий показатель с 2022 года, указывают в BigMint. Как отмечают аналитики, несмотря на рекордный пиковый спрос на электроэнергию, увеличение выработки ВИЭ на 22%, до 130 млрд кВт•ч, значительно снизило потребность в угле. Выработка электроэнергии на угле выросла на 2%, до 579 млрд кВт•ч. Запасы угля на электростанциях с марта по май снизились на 16,6%, до 49,2 млн тонн, но остались выше прошлогодних на 5%, по данным аналитиков.

В BigMint снижение импорта также связывают с ростом цен на уголь, поставляемый морским путем, в условиях удорожания фрахта. По данным NEFT Research, на 12 июня энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на 1 кг в Индии стоил $120,3 за тонну CFR (с учетом фрахта). С начала года цена выросла на 38,8%, год к году — на 47,9%. Конкурентоспособность российского угля, как считается, обеспечивают дисконты. В Индии размер скидок оценивается в 10–18% (см. “Ъ” от 16 июня).

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) оценивают общий экспорт угля из России за пять месяцев 2026 года в 85,1 млн тонн. В январе—мае 2025 года поставки составляли 81,3 млн тонн, сообщали ранее аналитики. Таким образом, год к году экспорт увеличился на 4,7%. По данным ЦЦИ, за пять месяцев 2026 года около 36% отгрузок пришлось на Китай, более 17% — на Индию, 14% — на Южную Корею. Директор ЦЦИ Евгений Грачев отмечает, что в поставках в Индию значительную часть составляет металлургический уголь и PCI (пылеугольное топливо). По его словам, высокая доля такого угля связана с поставками по долгосрочным контрактам с формульным ценообразованием, которое в Индии бывает гораздо более привлекательным, чем цены на споте.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов прогнозирует, что во второй половине 2026 года Россия может увеличить экспорт угля на 5–10%, потенциал роста спроса до конца года есть в Турции, Индии и Китае.

Но, добавляет эксперт, возможность роста во многом зависит от геополитической обстановки на Ближнем Востоке: прекращения военных действий и долгосрочного открытия Ормузского пролива. «Если эти условия не будут выполнены, вместо роста наиболее вероятным сценарием будет стагнация экспорта»,— говорит господин Котов. Как отмечают в BigMint, открытие пролива и снижение цен на нефть должны привести к уменьшению ставок фрахта. В то же время, добавляют там, ограниченные поставки из Индонезии и неопределенность в отношении планов властей страны усилить контроль за экспортом стратегически важного сырья будут поддерживать цены на уголь.

Несмотря на рост экспорта, добыча угля в России остается под давлением. Как указывают в BigMint со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭКа, по итогам января—мая добыча угля в России сократилась на 5%, до 176,7 млн тонн, в первую очередь за счет сокращения производства в Кузбассе на 5%, до 77,5 млн тонн. Также добыча сократилась в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, отмечают в BigMint. Как следует из обзора аналитиков, на российские угледобывающие компании негативно влияет рост логистических расходов, снижение рентабельности, ограниченное финансирование и крепкий рубль. По их мнению, снижение добычи может свидетельствовать о том, что рост российского угольного экспорта близок к своему пределу.

Полина Трифонова