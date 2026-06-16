С топлива сняли скидки

Ближневосточный конфликт способствовал сужению дисконтов на российский уголь на отдельных рынках. В Южной Корее скидка к австралийскому эталону за полгода сократилась с 16% до 11% за счет увеличения спроса на спот-рынке и роста доли угольной генерации. Но с окончанием конфликта аналитики снова ждут роста скидок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Скидка на высококалорийный российский уголь к австралийскому эталону на рынке Южной Кореи в июне снизилась до 11% против 12% в марте и 16% в начале года, говорится в обзоре NEFT Research. По данным аналитиков, в начале июня уголь из РФ в стране стоил $128–133 за тонну на условиях CIF (с учетом страхования и фрахта).

Как отмечают в NEFT Research, российский уголь остается для Южной Кореи наиболее экономичным, что способствует росту закупок: с января по апрель 2026 года объем поставок из России (включая коксующийся уголь и антрацит) вырос в два раза год к году, до 8,3 млн тонн.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что снижению дисконтов на российский уголь на корейском рынке способствует ближневосточный кризис и, как следствие, повышенный спрос на споте.

Кроме того, в регионе действуют жесткие экологические ограничения по содержанию серы, которым кузбасский уголь идеально соответствует. Но, по словам аналитика, как только ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, дисконты снова вырастут: СПГ подешевеет, и Южная Корея снизит долю угольной генерации. Кроме того, правительство страны периодически выпускает ограничительные рекомендации для госкомпаний по закупкам из РФ, стимулируя их переходить на альтернативы вроде угля из Колумбии или Австралии, отмечает господин Котов.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что в Китае энергетический уголь из РФ продается с заметной скидкой и эпизоды ее сужения выглядит скорее конъюнктурными. В Индии дисконт более глубокий из-за высокой конкуренции с австралийскими, индонезийскими и южноафриканскими поставщиками, добавляет он.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что Китай — главный импортер российского энергетического угля, и именно на этом рынке предоставляются самые существенные скидки — 15–20% к эталону для высококалорийных марок. По его словам, это обусловлено переизбытком предложения в КНР, где добыча продолжает расти, а конкуренцию составляют крупные поставщики из Индонезии, частично восстановившей объемы Австралии и Монголии. Хотя недавние аварии на шахтах могут создать предпосылки для сокращения скидок, текущие рыночные данные пока не отражают такой тенденции, замечает господин Шапошников.

В Индии, по его словам, размер дисконтов варьируется от 12% до 18% в зависимости от порта и марки. Как отмечает Максим Шапошников, сужение разницы в ценах сдерживается сильной конкуренцией со стороны Индонезии и Южной Африки. Кроме того, покупателей обременяют высокие трансакционные издержки, связанные с конвертацией рупий и использованием посредников, говорит он.

В NEFT Research оценивают размер дисконтов на российский уголь в Индии и Китае в 10–12%. По словам Александра Котова, на рынке КНР в скидку зашита импортная пошлина на уголь, от которой освобождены Индонезия и Австралия, и риски санкции. А Индия, добавляет он, рынок с большим плечом доставки.

По данным NEFT Research, на первой неделе июня рентабельность экспортных поставок угля повысилась на всех направлениях благодаря росту котировок и ослаблению рубля: нетбэк на энергетический уголь марки Д вырос на 15,8–23,4%, до 1,61–3,56 тыс. руб. за тонну, в зависимости от калорийности, региона производства и порта отправки.

Полина Трифонова